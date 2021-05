14,22 Millionen Zuschauer: «Tatort» aus Münster stellt neuen Rekord seit 2017 auf

Quotennews

Seit über zehn Jahren erreichen die «Tatort»-Folgen mit dem Ermittlerduo Thiel und Boerne stets über zehn Millionen Fernsehende. An diesem Abend lagen sie nur knapp hinter dem Bestwert.



Jan Josef Liefers und Axel Prahl ermittelten am gestrigen Abend als Duo Thiel und Boerne in ihrem 39. Fall. Im Mittelpunkt desstanden die Ermittlungen um den Gemüsebauer Maik Kosolowski, der tot in einem Moor aufgefunden worden war. In der Vorwoche kratzte die vorherige Ausgabe mit 9,86 Millionen Zuschauern knapp an der Zehn-Millionen-Marke. Das Resultat war eine hervorragende Quote von 28,7 Prozent. Bei den 2,24 Millionen Jüngeren wurden ausgezeichnete 23,6 Prozent Marktanteil eingefahren.Dass die «Tatorte» aus Münster zu den beliebtesten gehören, ist kein Geheimnis. Doch in dieser Woche machte die Ausgabe einen riesigen Sprung auf 14,22 Millionen Fernsehende. Zuletzt hatte die Folge "Fangschuss" 2017 eine höhere Reichweite erreicht. Die damals 14,56 Millionen Zuschauer bedeuten noch immer die höchste Zuschauerzahl seit 1992. Mit überragenden 39,6 Prozent Marktanteil war die Quote gestern ebenso hoch wie vor vier Jahren. Auch die 3,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen belegten fantastische 34,0 Prozent des Marktes. Die Talkshowlag im Anschluss mit 4,31 Millionen Interessenten noch bei hohen 15,7 Prozent Marktanteil. Bei den 0,78 Millionen Jüngeren blieben starke 10,5 Prozent übrig.Im ZDF hatte der Liebesfilmdeutlich mit der enormen Konkurrenz zu kämpfen. 4,40 Millionen Fernsehende schafften es somit auf eine passable Sehbeteiligung von 12,3 Prozent. Bei den 0,55 Millionen jüngere Neugierige wurde ein solider Marktanteil von 5,6 Prozent verbucht. Dassteigerte sich ab 21.45 Uhr auf 5,55 Millionen Zuschauer und einen hohen Wert von 18,4 Prozent Marktanteil. Auch die 0,83 Millionen Jüngeren zogen an und landeten bei einer starken Quote von 10,0 Prozent.