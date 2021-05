ProSieben gewinnt den Samstagabend

Quotennews

Filme haben es im linearen Fernsehen oft nicht leicht und müssen sich den Show-Highlights anderer Sender geschlagen geben. Nicht jedoch so gestern Abend in der Primetime.

Ob nun Streaming-Fans sich über Werbeunterbrechungen aufregen oder Film-Freaks sich an zusätzlichen Schnitten stören, Filme haben oft keinen leichten Stand im linearen Fernsehen von heute. An Feiertagen ist es jedoch ein gewohntes Bild, dass viele Sender auf Spielfilme setzten. Zum gestrigen 1. Mai setzten in der Primetime vier Privatsender auf Spielfilme, zwei hingegen auf eine Show. Wenn auch dicht verfolgt, sollte einer der Spielfilme die größte Reichweite erzielen können.Beginnend "von hinten" musste sich RTLZWEI mit der zweiten Folge des Formatsmit dem letzten Platz zufriedengeben. Hier verfolgten 0,69 Millionen Zuschauer das Geschehen, davon 0,33 Millionen Jüngere. Die Marktanteile beliefen sich insgesamt 2,6 Prozent und 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Etwas weiter vorn positionierte sich KabelEins mit dem Film, welcher bereits 0,87 Millionen Zuschauer anzog. In der Zielgruppe hatte man mit 0,38 Millionen Zuschauern die Nase ebenfalls knapp vorn. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,8 und 4,9 Prozent. VOX konnte mitdann bereits die 1-Million-Marke knacken und sich über 1,06 Millionen Zuschauer freuen. Schlechter lief es hingegen in der Zielgruppe, hier schauten lediglich 0,32 Millionen Zuschauer zu. VOX belegte damit 3,5 Prozent des Marktes und 4,1 Prozent des Zielgruppenmarktes.Bronze und Platz drei sicherte sich Sat.1 mit dem Film. Garant für den Erfolg waren 1,45 Millionen Zuschauer, davon aus der Zielgruppe waren 0,74 Millionen. Die Marktanteile lagen hiermit bei 4,7 und 9,4 Prozent. Im Kampf um den Sieg am Samstagabend reichen 1,6 Millionen RTL-Zuschauer nur für den zweiten Platz, mit 0,69 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe landet man sogar noch hinter dem Sat.1-Film. Hier muss jedoch beachtet werden, dass Durchschnittswerte ermittelt werden und die RTL-Showmit über drei Stunden Laufzeit deutlich länger lief als alle Film-Konkurrenten. Die Zahlen brachten RTL jedenfalls 5,9 Prozent Marktanteil ein, in der Zielgruppe belegte man 9,8 Prozent. Somit entschied den Abendfür sich und Sender ProSieben . Der Marvel-Streifen sorgte für 1,9 Millionen Zuschauer und 0,99 Millionen aus der Zielgruppe. Somit sicherte man sich in Unterföhring 6,3 Prozent Marktanteil und starke 12,8 Prozent am Zielgruppenmarkt. Ein klares Zeichen, dass Spielfilme aus dem linearen Programm wohl doch nicht wegzudenken sind.