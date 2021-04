Disney+ zeigt alle 18 «Family Guy»-Staffeln

Vermischtes

Ab heute gibt es alle Staffeln mit 356 Folgen von «Family Guy» auf Disney+.

Ab heute können sich die Disney+-Nutzer alle 356 Folgen der unter der Führung von Seth MacFarlane produzierten Animationsserieanschauen, dabei sind auch die neusten Folgen der 18. Staffel mit an Bord. Mit den spontanen Unternehmungen von Familienoberhaupt Peter, seiner Frau Lois und den Kindern Meg, Chris und Stewie sowie mit dem sprechenden Hund Brian, mischt die Familie den Disney+ Kosmos ordentlich auf und bringt eine humorvolle und vulgäre Stimmung in das Programm.Jede Folge der Zeichentrickserie «Family Guy» zeigt ein bis zwei neue Abenteuer von den Mitgliedern der Familie Griffin. Der erbarmungslos ignorante Peter Griffin und seine ihn in Schach haltende Frau Lois wohnen in Quahog und haben drei Kinder. Meg ist das älteste Kind, eine Außenseiterin und wird sogar von der eigenen Familie ausgeschlossen und gepiesackt, während der stark pubertierende Chris sehr unbeholfen und ahnungslos ist, sobald es um das andere Geschlecht geht. Der hochbegabte Stewie ist ein geniales Baby, dass bereits in seinen Säuglingsjahren ganze Zeitmaschinen bauen kann, sein größtes Ziel: Seine Mutter Lois töten. Der sprechende Hund Brian ist Stewies bester Freund und erlebt alle möglichen Abenteuer mit ihm, doch wenn er allein ist, nippt er gern an Martinis und flirtet mit Frauen.Zuletzt zeigte ProSieben Maxx den ersten Teil der 18. Staffel im Free-TV, war damit allerdings nur mäßig erfolgreich . Aktuell strahlt der US-Sender FOX die 19. «Family Guy»-Runde in den USA aus und hat diese bereits für zwei weitere Staffeln verlängert. Die Show ist unter der neuen General-Entertainment-Welt Star auf Disney+ zu finden.