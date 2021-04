ServusTV und Vodafone zeigen die Berchtesgadener Alpen

TV-News

Vodafone und ServusTV zeigen im Mai eine Sonderfolge der Doku-Reihe «Bergwelten» mit Bergsteigern Thomas und Alexander Huber.

Immer montags um 21:15 Uhr zeigt ServusTV Deutschland die eigenproduzierte Dokumentationsreihe «Bergwelten». Im Rahmen dieser Filmreihe wird am 31. Mai 2021 mit Kooperationspartner Vodafone GigaTV eine Sondersendung über die Bergsteiger Thomas und Alexander Huber ausgestrahlt, in der die „Huberbuam“ in ihrer Sondersendung «Die Berchtesgadener Alpen – Hoch, wild und schön» die Berge und Landschaften ihrer Heimat erkunden. Für Vodafone-Kunden steht die Dokumentation bereits ab dem 24. Mai in der Vodafone Mediathek zur Verfügung.Die eigenproduzierte Dokumentations-Reihe «Bergwelten» ist immer montags um 21:15 Uhr bei ServusTV zu sehen und zeigt Menschen hautnah bei ihren Abenteuern in den Bergen dieser Welt. Es geht um Persönlichkeiten, die der Faszination der alpinen Welt erlegen sind und die den Zuschauern die Freiheit der luftigen Höhen näherbringen. Von der Bergsteigerlegende über die aufstrebende Kletterin bis hin zu Menschen, deren Leben durch die Gebirge bestimmt wird. Die Sondersendung am 31. Mai soll die vielfältige Schönheit, die Bewohner und Traditionen der Berchtesgadener Berge darstellen, in der die „Huberbuam“ und ihr Vater auf ihrer Klettertour an der legendären Watzmann Ostwand begleitet werden.Passend zu dieser Sonder-Doku startet Vodafone das GigaTV-Online-Gewinnspiel, dort werden den kompletten Mai über Wanderpreise und hochwertiges Wanderequipment verlost. Zusätzlich haben Vodafone-Nutzer während des Kooperationszeitraums auch jederzeit direkten Zugriff auf die Top10 Folgen und weitere interessante Clips zum Thema „Zusammen am Berg“.