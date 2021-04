Storied Media Group verfilmt Canadaland-Podcasts

US-Fernsehen

Zahlreiche Podcasts sollen in den kommenden Jahren für die internationale Bühne verfilmt werden.

Das kanadische Unternehmen Canadaland hat mit der US-amerikanischen Firma Storied Media Group (SMG) einen umfangreichen Vertrag abgeschlossen, der die Verfilmung der Storys und Podcasts der Plattform vorsieht. Zusätzlich wird SMG die geschaffenen Inhalte auf der gesamten Welt verkaufen. Das junge Unternehmen stellt unter anderem die zweite Staffel von «Modern Love» (Amazon) oder «Deepwater Horizon» ► (Lionsgate) her."Wir sind begeistert, mit SMG zusammenzuarbeiten, um unsere Podcasts zu Film und Fernsehen zu bringen", sagt Canadaland-Herausgeber Jesse Brown. "Wir haben eine Fülle von wenig bekannten Geschichten gefunden und erzählt, die, offen gesagt, die gängigen Vorstellungen von Kanada als friedliches und angenehmes Land zerstören. Das Publikum auf der ganzen Welt hat sich mit diesen Geschichten verbunden, die danach schreien, gehört zu werden - und gesehen zu werden.""Was uns an Canadaland begeistert, ist ihre einzigartige, oft schräge Art, fesselnde, charakterstarke Geschichten zu erzählen", so Hoffman. "Sie sind in kürzester Zeit an die Spitze der kanadischen 'must listen to'-Podcast-Liste geschossen und haben bereits einige ihrer Geschichten für TV und Film verkauft. Wir sind begeistert, mit einer solch unternehmerischen, disruptiven Kraft zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, ihre Inhalte mit Hollywood zu teilen und zu verkaufen."