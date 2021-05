«Pandora»: SYFY zeigt Staffel 2

TV-News

Die galaktischen Abenteuer von «Pandora» gehen auf SYFY als deutsche Erstausstrahlung in die zweite Runde.

Ab dem 24. Juni können sich die SYFY-Zuschauer freuen, denn die zweite Staffel von «Pandora» kommt nach Deutschland. Die zehn Episoden der zweiten Staffel werden jeden Donnerstag um 20:15 als deutsche TV-Premiere zu sehen sein und handeln über Jax, die eine gefährliche Kriminelle jagen und einen intergalaktischen Konflikt verhindern muss. Ausgestrahlt wird die Staffel in Doppelfolgen, die nach der Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar sind, die komplette erste Staffel ist bereits ab dem 24. Juni abrufbar.Nachdem Tierney, der skrupellosen Anführerin des Hypatia Syndikats, am Ende der ersten Staffel die Flucht gelang, suchen Jax und Xander im Auftrag des „Earth Confederacy Intelligence Service“ fieberhaft nach einer heißen Spur zu der Kriminellen. Schnell stellt sich heraus, dass Tierney hinter einer mächtigen Waffe her ist, die das gesamte Universum bedrohen könnte. Auf ihrer Mission quer durch die entlegensten Winkel der Galaxie stoßen Jax und Xander nicht nur auf einen fanatischen Kult, sondern auch auf eine Person, von der Jax niemals dachte sie je wiederzusehen: ihre Mutter Eve.Auch in der zweiten Staffel von «Pandora» sind wieder Stars wie Priscilla Quintana als Jacqueline Zhou, Oliver Dench als Xander Duvall, Ben Radcliffe als Ralen, Noah Huntley als Donovan Osbon und Tina Casciana als Tierney zu sehen.