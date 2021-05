Blockbuster-Battle

In diesem Battle tritt ein Spielberg-Film gegen ein starbesetztes Musical und ein Film aus einem der größten Film-Franchise der Geschichte an. Ist es möglich den Favoriten aus dem Hause Disney zu überbieten?

(sixx, 20:15 Uhr)Christina Aguilera neben Oscar-Preisträgerin Cher in ihrem Kinodebut: Um ihren Traum als Sängerin zu verwirklichen, zieht Ali nach L.A. Dort jobbt sie als Kellnerin in der Burlesque Lounge, deren Besitzerin Tess der Star ihrer eigenen Show ist. Die verführerischen Kostüme und Choreografien faszinieren Ali. Schließlich schafft sie den Sprung von der Kellnerin zum Burlesque-Star und verhilft der Lounge mit ihrer einzigartigen Stimme und sexy Performance zu neuem Glanz und Erfolg.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDB User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Wie es zum Krieg der Sterne kam - der erste Ableger des "Star Wars"-Universums: Galen Erso, ein Waffenbauer, hat sich mit seiner Frau und seiner Tochter Jyn auf einen abgelegenen Planeten zurückgezogen. Das Imperium macht ihn jedoch ausfindig und zwingt ihn, ihnen zu folgen, um den Todesstern zu bauen. Jyn kann fliehen und schließt sich einer Gruppe Rebellen an. Können sie den Bau der ultimativen Superwaffe stoppen?Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der junge Frank Abagnale Jr. entscheidet sich nach der Scheidung seiner Eltern und der Pleite des Schreibwarenladens seines Vaters dazu, alles hinter sich zu lassen und nach New York zu gehen. Dort schlägt sich der 16-Jährige erst einmal mit getürkten Schecks durch und erreicht in der Kunst des Fälschens auch mit der Zeit eine gewisse Raffinesse. Eines Tages bekommt er per Zufall mit, wieviel Respekt einem in der richtigen Kleidung entgegengebracht wird. Da er schon immer Piloten bewunderte, ergaunert sich Frank eine Pan-Am-Uniform, fälscht sich einen Ausweis, eignet sich das nötige Grundwissen an - und tritt einen Job als Co-Pilot der größten Fluglinie Amerikas an. Er reist um die Welt und lebt in Saus und Braus, obwohl ihm das FBI bereits auf den Fersen ist. Schon bald locken ihn jede Menge anderer Identitäten.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8