Digital Natives: Stefan König

Interview

Der Schauspieler aus «Rosamunde Pilcher» hat sich während der Pandemie unter anderem ein Home-Gym gebaut.

Ich liebe es in andere Situationen und Realitäten zu schlüpfen. Andere Reaktionen und Gedanken, Verhaltensmuster und Trigger zu erleben. Das ist für mich ein unglaublicher Reiz.Dinge und Gefühle aus einer mir selbst so fremden Perspektiven zu verstehen und zu spüren.Gutes Essen / Zeit / meine Hunde / Freunde / Kaffee / Ausblick / SmartphoneSpiegel Online / Tagesschau App / SZ+ ich versuche aber auch tatsächlich immer mal bewusst Medien zu konsumieren die so gar nicht meiner Meinung entsprechenMeryl Streep 😀 - ich hätte so viele Fragen an Sie.Ich freue mich eigentlich immer neue Kollegen, egal aus welchem Department kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Mit Tom Tykwer zu arbeiten fände ich auch spannend…. Jetzt wäre hier der Moment für so nen geilen Satz, oder?! So mit Zitronen und Limonade und so ….Ein Satz (das sagt meine Mutter immer) den ich schon immer sage und der mich daher sicher auch beeinflusst hat: „Geld ist wie guter Dünger, er ist wertlos, wenn man ihn nicht verteilt.“ Gilt das als Lebensweisheit? Ansonsten hätte ich noch im Angebot (eher Spruch als Weisheit aber absolut meine Lebenseinstellung): „Alle sagten das geht nicht, da kam einer, der wusste das nicht und hat‘s einfach gemacht.“ This is me!Bei einem guten(!) Wein, kochen und einem Abendessen mit Freunden.Wenn ich allein bin mit einem guten Buch …. und trotzdem einem guten Wein. Oder mit den Hunden kuscheln im Hundebett und dabei einschlafen.Ich bin leidenschaftlicher Kitesurfer. Ansonsten mit Fitted Coaching, Calisthenics, Ringe & Co.Ich habe mir unterm Carport im letzten Jahr ein kleines Home-Gym gebaut.Ich nutze das eigentlich gar nicht. Das Problem liegt bei mir darin, dass mich auch nicht interessiert, was andere machen – daher gehe ich aus keinem natürlichen Impuls auf diese Kanäle. Dazu kommt das ich auch nicht wirklich gern teile was ich mache – schlechte Kombi für Social-Media-Apps. Nachdem mir meine Agentin jahrelang in den Ohren lag, nutze ich jetzt seit einiger Zeit Instagram und versuche dort ab und an mal was zu posten. Jetzt zum Beispiel wenn am Sonntag der «Pilcher» läuft. Ich bin einfach lieber draußen mit meinen Hunden in der Natur.Gar keins. Ist null mein Ding.Spiegel Plus / Netflix und zig Zeitschriften zum Meilensammeln – Ich bin ein krasser Meilenfreak.