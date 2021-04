Primetime-Check

Wie schnitt der «Kroatien-Krimi» im Ersten ab? Punktete RTL mit «Alarm für Cobra 11»? Wie viele Zuschauer lockte Bill Kaulitz als Gastjuror bei «Germany’s Next Topmodel» an?

Das Erste war am Donnerstag wieder ‚King of Kotelett‘:erreichte 6,33 Millionen Zuschauer und fuhr 19,9 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum sorgte man für 8,8 Prozent, danach verbuchtenund5,2 sowie 7,2 Prozent. Beim Gesamtpublikum holten die Info-Magazine 11,9 respektive 11,0 Prozent, die Reichweiten lagen bei 3,29 und 2,47 Prozent.Zwei neue-Geschichten brachten dem ZDF 3,91 und 3,90 Millionen, die Marktanteile lagen bei 12,1 sowie 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 4,1 sowie 4,4 Prozent auf der Uhr, dassorgte im Anschluss für 8,2 Prozent. Bei allen Zuschauern erreichte man 4,59 Millionen sowie 16,3 Prozent. ProSieben sicherte sich mit2,47 Millionen Zuschauer, wovon man mit 1,56 Millionen Umworbenen auf 20,0 Prozent Marktanteil kam.bescherte Kabel Eins 0,56 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 3,1 Prozent Marktanteil ein. Die Serienundbrachten Sat.1 1,89 und 1,72 Millionen, in der Zielgruppe blieb man aber mit 7,0 und 6,2 Prozent auf der Strecke. Die ersten zwei von vier Wiederholungen vonsorgten für 1,80 respektive 1,52 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 10,4 und 9,2 Prozent auf der Uhr.Eine Wiederholung vonsorgte bei RTLZWEI für 5,4 Prozent in der Zielgruppe, beim Gesamtpublikum generierte man 0,84 Millionen. Mitlockte VOX 1,54 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich beim jungen Publikum bei 8,7 Prozent.