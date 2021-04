Manchester-Sieg mit guter Reichweite ⚽

Quotennews

Die zweite Halbzeit der UEFA Europa League war bei Nitro ein voller Erfolg.

Die Saison 2020/2021 neigt sich dem Ende entgegen. Am 26. Mai 2021 treffen die Gewinner-Teams der Halbfinals im Stadion Miejski in Danzig aufeinander. Nun, am 29. April 2021, trafen die Teams FC Villarreal und FC Arsenal bei DAZN aufeinander, bei Nitro duellierten sich Manchester United und der AS Rom. Letztere Partie war ebenfalls auf der Streamingplattform zu sehen.Die erste Halbzeit erreichte beim linearen Fernsehsender ein Interesse von 0,43 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich beim Hinspiel auf 1,4 Prozent. Bei dem jungen Publikum fuhr man 0,14 Millionen Zuschauer ein, mit 1,7 Prozent war das Ergebnis überschaubar. Deutlich besser lief die zweite Halbzeit, die auf 0,65 Millionen Zuschauer kam und 2,8 Prozent Marktanteil verzeichnete. Ebenfalls besser fiel das Ergebnis bei den Werberelevanten mit 0,21 Millionen sowie 3,2 Prozent aus.Am Vorabend setzte Nitro auf zwei-Episoden. Die Geschichten aus dem Jahr 2008 erreichten 0,22 sowie 0,20 Millionen. James Belushi brachte 0,06 sowie 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige zum Lachen, die Marktanteile beliefen sich auf schlechte 1,0 respektive 0,7 Prozent.