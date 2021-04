Lena Headey macht bei Watergate-Serie mit

US-Fernsehen

Die Serie um den Watergate-Skandal hat eine weitere Darstellerin.

Die Verantwortlichen bei Home Box Office (HBO) haben mit Lena Headey eine weitere Schauspielerin für ihr Watergate-Projekt gewinnen können. Für die Produktionhaben bereits Woody Harrelson, Justin Theroux und Domhnall Gleeson unterschrieben. Headey wird die Rolle der Dorothy Hunt, der Ehefrau von E. Howard Hunt, übernehmen.Die fünfteilige Serie erzählt die Geschichte, wie Präsident Nixons eigene politische Saboteure und Watergate-Masterminds, E. Howard Hunt (Harrelson) und G. Gordon Liddy (Theroux), versehentlich die Präsidentschaft stürzten, die sie eifrig zu schützen versuchten.Die Serie bringt Headey zurück zu HBO. Sie ist am besten bekannt für ihre Rolle der Cersei Lannister in der Megahit-Fantasy-Drama-Serie «Game of Thrones» des Premium-Anbieters. Ihre Zeit in der Serie brachte ihr fünf Emmy-Nominierungen sowie eine Golden-Globe-Nominierung ein. Sie ist auch bekannt für ihre Hauptrollen in Serien wie «Terminator: The Sarah Connor Chronicles» und in Filmen wie «300», «Fighting with My Family» und «Dredd».