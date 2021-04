Showtime verpflichtet Grace Gummer

US-Fernsehen

Die Schauspielerin soll beim Piloten von «Let the Right One In» mitspielen.

Der Pay-TV-Sender Showtime nahm Grace Gummer für den Pilotfilm der Serieunter Vertrag. Die Schauspieler Demián Bichir und Anika Noni Rose haben bereits kürzlich unterschrieben. Gummer wird die Rolle der Claire spielen. Als Erbin eines Pharmaimperiums ist Claire eine brillante Wissenschaftlerin, die das milliardenschwere Geschäft der Familie abgelehnt hat, um eine bescheidenere, edlere Karriere in der Krankheitsforschung zu verfolgen.Die Serie dreht sich um Mark (Bichir), einen Vater und seine zwölfjährige Tochter Eleanor, deren Leben zehn Jahre zuvor für immer verändert wurde, als sie in einen Vampir verwandelt wurde. Eingesperrt im Alter von zwölf Jahren, vielleicht für immer, lebt Eleanor ein eingeschlossenes Leben, kann nur nachts rausgehen, während ihr Vater sein Bestes tut, um sie mit der minimalen Menge an menschlichem Blut zu versorgen, die sie zum Überleben braucht.«Let the Right One In» wurde erstmals 2004 von Autor John Ajvide Lindqvist als Roman veröffentlicht. Er wurde 2008 verfilmt, mit Kåre Hedebrant und Lina Leandersson in den Hauptrollen. Ein amerikanisches Remake, «Let Me In», wurde 2010 mit Kodi Smit-McPhee, Chloë Grace Moretz und Richard Jenkins in den Hauptrollen veröffentlicht. TNT hatte zuvor einen Pilotfilm für eine Serienadaption bestellt, der aber 2017 abgelehnt wurde.