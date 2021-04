Neues Apple-Drama mit Greg Kinnear

US-Fernsehen

Auch Sepideh Moafi schließt sich dem Gefängnis-Drama an.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ erfahren hat, werden Greg Kinnear und Sepideh Moafi in der neuen Apple TV+-Seriemitspielen. In den vergangenen Monaten wurden schon Taron Egerton, Paul Walter Hauser und Ray Liotta als Hauptdarstellern angekündigt. Apple bestellte die Serie, die sechs Episoden umfasst, bereits im Januar.Das Format basiert auf dem Roman "In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption" von James Keene und Hillel Levin. Das Buch erzählt die Geschichte von Keenes wahrem Leben, als er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, aber seine Freiheit im Austausch für das Überreden eines Geständnisses aus einem Mitgefangenen, einem mutmaßlichen Serienmörder, anbot.Kinnear wird die Rolle von Brian Miller, dem Chefermittler des Vermillion County Sheriff's Office, spielen, während Moafi die Rolle der FBI-Agentin Lauren McCauley übernimmt. Dennis Lehane wird die Adaption von «In With the Devil» schreiben und als Executive Producer fungieren. Apple Studios wird das Projekt umsetzen.