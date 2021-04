Prahl und Liefers verlängern beim «Tatort»

TV-News

Die beiden «Münster-Tatort»-Darsteller werden für sechs weitere Filme vor der Kamera stehen.

Am Sonntag kehren Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne auf den Bildschirm zurück und ermitteln im neuen Münster-«Tatort». Gespielt werden die beiden von Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, vor allem letzterer dominierte in den vergangenen Tagen eher negativ die Schlagzeilen, da er das wohl prominenteste Gesicht der „#allesdichtmachen‘-Aktion war und laute Kritik einstecken musste. Die ARD sicherte den an der Aktion beteiligten Schauspielern jedoch das Recht auf freie Meinungsäußerung zu und wollte keinerlei Konsequenzen für die vielen bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt beheimateten Schauspieler ziehen.Auf Worte folgten nun Taten, denn die Verträge von Axel Prahl, der nicht an der umstrittenen Aktion teilnahm, und Jan-Josef Liefers wurden nun verlängert. Das bestätigte Prahl der ‚Bild‘-Zeitung: „Die Tinte ist trocken.“ Das Besondere am neuen Vertrag: Er beinhaltet nicht die übliche Dauer von zwei Filmen, sondern umfasst gleich sechs neue «Tatort»-Filme.Damit dürfen sich die Fans von Thiel und Boerne auch in Zukunft auf weitere komödiantische Krimis freuen, und die gibt es bekanntlich mehr als genug. Zuletzt sahen den neuesten Film der beiden «Es lebe der König!» im Dezember 13,60 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 36,5 Prozent entsprach. Ohnehin laufen die Filme des Duos seit Jahren stark und sind die mit Abstand beliebtesten der Franchise. Seit 2010 markierte jeder Film mehr als zehn Millionen Zuschauer.