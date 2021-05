Neben Fußball-, Krimi- und Tanzkonkurrenz bleibt wenig Platz für das Filmprogramm

Quotennews

«Meine erfundene Frau», «The Dark Knight Rises» und «I Am Mother» liefen am Vorabend in Sat.1, bei ProSieben und bei RTLZWEI. Doch besonders gut schnitt keiner der Filme ab.



Neben «Let's Dance» bei RTL und dem starken Programm im Ersten und Zweiten überzeugte kein anderer der privaten Sender so richtig. Sat.1 führte diese Gruppe mit der romantischen Komödiezahlenmäßig mit knappem Vorsprung an. 1,21 Millionen Fernsehende waren für den Sender jedoch kein gutes Ergebnis und so fuhr man nicht mehr als maue 3,9 Prozent Marktanteil ein. Die 0,62 Millionen Jüngere reichten zumindest für eine solide Quote von 7,6 Prozent. Mit der Komödieblieben im Anschluss noch 0,86 Millionen Zuschauer und annehmbare 4,3 Prozent Marktanteil übrig. Die 0,52 Millionen Jüngeren schoben sich mit guten 8,4 Prozent knapp über den Senderschnitt.ProSieben versuchte mit dem Actiondramazu überzeugen. 1,05 Millionen Zuschauer entsprachen hier einem passablen Marktanteil von 3,6 Prozent. Mit einer akzeptablen Sehbeteiligung von 6,8 Prozent schnitten die 0,54 Millionen Werberelevanten nicht besonders gut ab. Der Horrorfilmsteigerte sich mit den verbleibenden 0,46 Millionen Filmfans zumindest auf eine gute Quote von 4,6 Prozent. Bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit soliden 8,8 Prozent Marktanteil zu Ende.Die Free-TV-Premiere des Science-Fiction-Films «I Am Mother» ► war bei RTLZWEI zu sehen. Trotz der geringeren Reichweite von 1,03 Millionen Menschen bedeutete dies für den Sender hohe 3,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,46 Millionen Umworbenen wurde eine gute Quote von 5,6 Prozent gemessen. Der Racheeposschloss sich mit 0,69 Millionen Fernsehenden an, was eine Steigerung auf starke 4,2 Prozent Marktanteil bedeutete. Mit 0,24 Millionen Jüngeren blieb in der Zielgruppe noch ein solider Marktanteil von 4,8 Prozent übrig.