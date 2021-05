«Der Alte» gewinnt knapp eine Million Zuschauer hinzu

Quotennews

Der ZDF-Abend startete also trotz DFB-Pokal-Halbfinale sehr stark. Erst bei den beiden Satireshows bekam der Sender die Konkurrenz deutlich zu spüren. Die Quoten fielen teilweise so schwach aus wie seit Jahren nicht mehr.



Im ZDF-Programm zog die Krimiserieam gestrigen Abend wieder deutlich an und gewann in einer Woche knapp eine Million neue Zuschauer hinzu. Zuletzt lag das Programm bei 5,29 Millionen Fernsehenden, bevor gestern nun wieder 6,28 Millionen Krimifans vor dem Bildschirm saßen. Auch der Marktanteil machte somit einen Sprung von 17,0 auf starke 20,0 Prozent. So gut kam das Programm zuletzt im vergangenen Jahr an. Die 0,58 Millionen Jüngeren stellten ebenfalls einen neuen Staffelbestwert auf und holten sich eine hohe Quote von 7,4 Prozent.Im Anschluss vergrößerte sich auch beidas Publikum gegenüber der Vorwoche auf 5,29 Millionen Fernsehende, was einem hohen Marktanteil von 16,8 Prozent glich. Die 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen jedoch leicht zurück und belegten noch gute 6,6 Prozent des Marktes. Für dasblieben noch 3,70 Millionen Interessenten dran, die solide 12,4 Prozent Marktanteil einfuhren. Die 0,75 Millionen Jüngeren steigerten sich hingegen wieder auf eine starke Quote von 8,9 Prozent.Nach dem für dieeine Woche zuvor noch die besten Werte seit langem auf dem Papier standen, erlitt die Satireshow am gestrigen Abend deutliche Verluste. Die Entscheidung beim DFB-Pokal-Spiel fiel erst recht spät, was dem ZDF einige Fernsehende kostete. Die Zuschauerzahl der Show fiel von 4,86 auf 3,96 Millionen zurück. Übrig blieben somit 14,1 Prozent Marktanteil, dies ganz knapp über den Senderschnitt schafften. Zuletzt holte eine Ausgabe im Oktober 2016 eine schwächere Quote. Auch die 1,18 Millionen jüngeren Fernsehenden mussten Verluste hinnehmen, hielten sich jedoch bei herausragenden 14,1 Prozent Marktanteil. Auch dasspürte die Nachwirkungen noch und lag mit 2,27 Millionen Zuschauern bei einer akzeptablen Sehbeteiligung von 9,9 Prozent. 0,88 Millionen Jüngere holten mit 12,5 Prozent den schwächsten Marktanteil, seit es das Programm gibt.