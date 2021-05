«akte.» wechselt den Sendeplatz

TV-News

Ab der kommenden Woche ist das wöchentliche Magazin nicht mehr am Montag im Programm vorgesehen.

Schon in den Jahren zwischen 1997 und 2004 sowie zwischen 2006 und 2018 lief das wöchentliche Sat.1-Magazinimmer dienstags. Anfang 2019 wechselte die Sendung im Zuge einer Neuausrichtung auf den Montagabend, nun kehrt das von Claudia von Brauchitsch moderierte Programm auf den Dienstag zurück. Das gab der Unterföhringer Sender am Montag offiziell bekannt. Damit wechselt «akte.» den Factual-Formaten sozusagen hinterher, die ebenfalls nicht mehr montags, sondern dienstags zu sehen sind. Dort ist ab 20:15 Uhr derzeitvorgesehen. Im vergangenen Jahr lief das Format sowie andere Factuals wie «Lebensretter hautnah» oder «Plötzlich arm, plötzlich reich» immer am Montag, während der Dienstag mit US-Krimiserien bestückt war. Diese sind nun auf den Donnerstag gewechselt.Nun wirkt sich die im März angekündigte Umgestaltung der Primetime auf das wöchentliche Late-Prime-Magazin aus. Mark Land, der stellvertretende Sat.1-Senderchef, sagt dazu: „Seit mehr als 25 Jahren steht «akte.» für journalistische Kompetenz und investigative Recherche zu Themen, die unter die Haut gehen. Auf dem neuen Sendeplatz schärft das Magazin das Sat.1-Profil am Dienstagabend weiter und setzt unsere Factual-Strategie konsequent fort."Ab dem 11. Mai ist «akte.» immer dienstags ab 22:15 Uhr zu sehen. Der freigewordene Sendeplatz am Montag soll mit den Spielfilmen gefüllt werden, die jeweils am vorherigen Sonntagabend um 20:15 Uhr zu sehen waren.