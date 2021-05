«Let's Dance» verhilft «Darf er das?» zu neuem Reichweitenrekord

Quotennews

Chris Talls Comedyshow profierte im Anschluss an die Tanzsendung besonders. Auch davor überzeugte das Programm die drittmeisten Zuschauer seit dem Staffelstart.



Mickie Krause kehrte nach seinem Ausscheiden vonam gestrigen Abend für den Discofox-Marathon noch einmal zurück. Dabei stand er jedoch nicht auf der Tanzfläche, sondern sang alle sieben Songs live – von "Schatzi, schenk mir ein Foto" bis "Geh mal Bier hol'n". Doch auch die Einzeltänze der sieben verbleibenden Kandidaten mit ihren Profi-Tänzern durften nicht fehlen. In der Vorwoche stand mit 4,19 Millionen Fernsehenden ein herausragender Marktanteil von 14,9 Prozent auf dem Papier. Auch den 1,41 Millionen Umworbenen war eine Steigerung auf eine starke Quote von 19,0 Prozent gelungen.Der Aufwärtstrend stoppte auch mit der neuen Folge nicht und so vergrößerte sich das Publikum weiter auf 4,27 Millionen Zuschauer. Nur die erste und die dritte Folge bewegten bislang mehr Zuschauer zum Einschalten. Allerdings fiel die Sehbeteiligung leicht auf weiterhin sehr starke 14,4 Prozent zurück. Auch in der Zielgruppe stieg die Reichweite auf 1,53 Millionen Menschen, so dass das Programm die Tagesrangliste sogar noch vor dem DFP-Pokal-Halbfinale anführte. Der Marktanteil stagnierte bei einem Marktanteil von 18,9 Prozent fast.Und erneut zog die ComedyshowProfit aus den starken Einschaltquoten. Auf dem Gesamtmarkt verhalf der gute Vorlauf der Show sogar zu einem neuen Reichweitenrekord. Mit 2,07 Millionen Fernsehenden waren so viele Zuschauer dabei wie nie zuvor seit 2018. RTL sicherte sich hier einen starken Marktanteil von 12,0 Prozent. Sehr gut lief es auch bei den 0,90 Millionen Umworbenen, für die hohe 16,9 Prozent möglich waren.