Kanzlerkandidaten schauen beim ZDF vorbei

TV-News

Nach Armin Laschet stehen in den kommenden Wochen auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock für den Mainzer Sender für Interviews zur Verfügung.

Annalena Baerbock schaute nach ihrer Ernennung zur Grünen-Kanzlerkandidatin statt bei den reichweitenstarken öffentlich-rechtlichen Sendern bei Privatsender ProSieben für ihr erstes exklusives Interview vorbei. Damit landete die roten Sieben eine Überraschung. Nun holt zumindest das ZDF ein ausführlicheres Interview mit Baerbock nach und hat angekündigt sie am 10. Mai in der Sendungzu befragen.Bereits eine Woche zuvor, also am kommenden Monat, 3. Mai, ist Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Schulz bei Peter Frey (im Bild) und Bettina Schausten zu Gast. Der ZDF-Chefredakteur und dessen Stellvertreterin fragen den seit vergangenen August feststehenden Kandidaten nach dessen Strategie, wie Scholz sein Ziel, nach der kommenden Bundestagswahl Kanzler zu sein, erreichen möchte, schließlich liegt seine Partei in den Umfragen weit hinter der Union und den Grünen zurück.ist ab circa 17:45 Uhr live auf zdfheute.de und in der ZDFmediathek zu sehen. Die lineare TV-Ausstrahlung beider Interviews erfolgt jeweils am Montag, 3. und 10. Mai, um 19:20 Uhr im ZDF.Nach dem 10. Mai können die Wähler des Landes dann vergleichen, welcher Spitzenkandidat sie am meisten überzeugt hat. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, war bereits am 20. April, einen Tag nach der Bekanntgabe, für ein Interview beim ZDF . Damals hielt sich das Interesse allerdings in Grenzen. Am Dienstagvorabend schalteten 3,48 Millionen ein, was zu soliden 14 Prozent Marktanteil führte. Von den 14- bis 49-Jährigen sahen überschaubare 0,34 Millionen zu. Hier wurde eine Quote von 6,1 Prozent ermittelt.