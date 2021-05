VOX bringt neue «4 Hochzeiten und eine Traumreise»-Episoden

EXKLUSIV TV-News

Der Kölner Fernsehsender VOX hat insgesamt vier neue Wochen aufgezeichnet.

Freude bei vielen Fans: Die von Weddingplaner Frank „Froonck“ Matthée kommentierte Hochzeitsdokumentation, die auf dem britischen Format «Four Weddings» von Independent Television basiert, kehrt im Mai mit neuen Episoden auf die deutschen Fernsehschirme zurück. Die Fernsehsendung, die von mehreren Produktionsfirmen realisiert wird, wird auf dem 16.00 Uhr-Sendeplatz zu sehen sein.Allerdings werden die Fernsehzuschauer im Fernsehen keine Corona-bedingten Hochzeiten vorfinden, denn die neuen Episoden, die ab 10. Mai 2021, ausgestrahlt werden, sind bereits vor dem Ausbruch der Pandemie entstanden. Entsprechend sind die Episoden, von denen 20 Stück zu sehen sind, schon rund eineinhalb Jahre alt. Die Verantwortlichen von VOX haben 20 neue Episoden geplant, die in vier Wochen aufgeteilt sind. Zwischen 24. und 28. Mai werden die neuen Geschichten allerdings unterbrochen, denn in der Pfingstwoche sind nur vier Episoden eingeplant – und diese kommen aus dem Archiv.Am 10. Mai kehrt auchmit neuen Geschichten zurück. Die tägliche Sendung, die um 14.00 Uhr ausgestrahlt wird, vergleicht die Erziehungsmethoden zweier Eltern. VOX strahlte bereits in den vergangenen Monaten Episoden aus, die während der Corona-Pandemie gedreht wurden.Derzeit setzen die Programmplaner bei VOX um 14.00 Uhr auf, doch das Format schwankt zwischen 0,16 und 0,37 Millionen Zuschauer und kam noch nie auf überdurchschnittliche Werte bei den jungen Zuschauern. Die Backshowerreichte am Mittwoch erstmals mit 8,5 Prozent ein tolles Ergebnis. Die Fortsetzung beider Formate ist allerdings noch nicht geklärt.