Banijay Productions gründet Dokumentationen-Unit

Dafür hat man sich einen Sportreporter von ARD an Bord geholt.

Dass Dokumentationen ein großes Publikum fesseln können, ist keine neue Entwicklung. Man frage mal bei David Attenborough nach. Bislang haben die großen Produktionsunternehmen hierzulande aber noch nicht die Notwendigkeit gesehen, diesen Markt noch professioneller zu erobern. Die Betonung liegt hierbei allerdings auf „noch“, denn nach der UFA, die vergangene Woche die Gründung einer neuen Documentary-Unit bekannt gab , zieht nun Banijay Productions GmbH nach und gründet die Einheit Doc.Banijay.Wie der Name schon sagt, werden in Zukunft Dokumentationen entwickelt und umgesetzt. Um das zu schaffen, hat man sich Marc Schlömer von der ARD ins Boot geholt, der ab 1. Mai die neue Einheit führen wird und direkt an Banijay-Productions-Geschäftsführer Arno Schneppenheim berichten wird. „Dass ich die Chance bekomme, innerhalb Europas größter Produktionsgruppe eine Doku-Abteilung mitzugründen und aufzubauen, ist für mich Ehre und Motivation zugleich. Ich bin den ARD-Verantwortlichen dankbar, dass sie mich von anstehenden Aufgaben im Sommer entbunden haben, so dass wir bei Banijay Productions zügig loslegen können", erklärt Schlömer in einer Mitteilung und spielt darauf an, dass er auf seine Teilnahme als Reporter bei den anstehenden Olympischen Spielen verzichtet. Die im Juni und Juli anstehende Fußball-Europameisterschaft wird der langjährige Sportreporter allerdings noch begleiten.Zudem wird er bei Banijay Productions weiterhin Hintergrundbeiträge für Sport Inside sowie die Online-Serie «No Sports!?» für den WDR produzieren. „Sport soll aber nur eines unserer Themenfelder sein", so Schlömer, der vergangenen Herbst eine Dokumentation über den Klimawandel produziert und zuvor auch gesellschaftspolitische Reportagen für den ARD-Weltspiegel oder das Schweizer Fernsehen realisiert hat.Arno Schneppenheim freut sich jedenfalls auf die neue Unit und deren neuen Leiter: „Ich freue mich sehr mit Marc Schlömer ein neues Kapitel der Banijay Productions aufzuschlagen. Das Genre der journalistischen Dokumentation hat mich schon lange gereizt und jetzt haben wir mit Marc den richtigen Experten hierfür an Bord. Die Genres Factual, Reality, Show and Comedy werden weiterhin unter der Führung von unserer Creative Directorin Katrin Heller verantwortet."