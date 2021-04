Facebook übertrifft Erwartungen

Wirtschaft

Das erste Quartal des Jahres war ein voller Erfolg. Das soziale Netzwerk möchte mit Bewegbildinhalten weiter wachsen.

Das soziale Netzwerk Facebook setzte im ersten Quartal 2021 26,17 Milliarden US-Dollar um und übertraf die Erwartungen der Analysten um etwa drei Milliarden US-Dollar. "Wir hatten ein starkes Quartal, da wir Menschen geholfen haben, in Verbindung zu bleiben und Unternehmen es ermöglichten zu wachsen", sagte Zuckerberg."Wir werden weiterhin aggressiv investieren, um neue und sinnvolle Erfahrungen für die kommenden Jahre zu liefern, einschließlich in neueren Bereichen wie Augmented und Virtual Reality, Handel und der Creator Economy." Er sagte, der kabellose Aspekt der Oculus Quest 2 sei "der Schlüssel", erkundete die Idee, über Spiele hinaus zu expandieren, und pries die sozialen Aspekte von AR- und VR-Plattformen an.Um den Markt für immersive Medien zu erweitern, merkte Zuckerberg an, dass die Einschränkungen des Formfaktors bei Virtual Reality geringer sind als bei Augmented Reality und fügte hinzu, dass man bei AR eine Brille brauchen wird, die wirklich wie eine normale Brille aussieht, um eine Mainstream-Akzeptanz zu erreichen".Das Unternehmen beklagte sich über die Änderungen von Apple zum Schutz der Privatsphäre, die es iPhone- und iPad-Benutzern ermöglichen, die Nachverfolgung bestimmter Nutzerdaten durch Unternehmen zu unterbinden. Aus diesem Grund werde man das erfolgreiche Wachstum der nächsten Jahre wohl nicht fortsetzen können."Wir erwarten, dass das Wachstum des Gesamtumsatzes im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum ersten Quartal 2021 stabil bleiben oder sich leicht beschleunigen wird, da wir ein langsameres Wachstum im Zusammenhang mit der Pandemie im zweiten Quartal 2020 verzeichnen", sagte er in der Gewinnmitteilung des Unternehmens.