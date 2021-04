«Bauer sucht Frau»: Neue Bauern gibt es an Pfingsten

TV-News

Das Kuppelformat für Landwirte stellt am Feiertag die neuen Kandidaten vor, für die sich die Zuschauer bewerben können. Im Anschluss meldet sich Günther Jauch mit einem Promi-«Wer wird Millionär?» – allerdings mit anderen Regeln.

So langsam ist der Frühling endgültig aus dem Winterschlaf erwacht und die Bäume zeigen erste Knospen an den Ästen. Bis Pfingsten sollte sich dann das Wetter zudem stabilisiert haben, somit machen sich die Frühlingsgefühle breit. Frühlingsgefühle werden dann auch wieder die Landwirte in Deutschland haben, denn Inka Bause stellt am Pfingstmontag, 24. Mai, um 19:05 Uhr die neuen Bauern der kommenden-Staffel vor. Daraufhin können sich die Zuschauer per Brief bewerben und die Landwirte entscheiden, wen sie im Sommer gerne kennenlernen möchten. Die Staffel wird dann voraussichtlich im Herbst zu sehen sein.Im Anschluss an die Kuppelshow meldet sich dann wie am Montag üblich Günther Jauch – diesmal mit einem Prominenten-Special von. Speziell ist diesmal auch das Regelwerk, denn zum ersten Mal treten die noch unbekannten Kandidaten in einem sogenannten Zocker-Special an. Das heißt, dass man möglichweise zwei Millionen Euro für den guten Zweck erspielen kann, sofern man die ersten neun der insgesamt 15 Fragen ohne Hilfe durch Joker beantworten kann.Die Spielweise gab es in diesem Jahr bereits fünfmal. Vor allem die vier Ausgaben im Januar sorgten für gute Werte und kamen durchschnittlich auf ein 4,40-millionenköpfiges Publikum. In der Zielgruppe bedeutete dies gute 14,2 Prozent Marktanteil. Die fünfte Ausgabe gab es Anfang April. Damals wurden 3,54 Millionen Zuschauer und ausbaufähige 10,5 Prozent gemessen. Zuletzt schwächelte die Quizshow am Montagabend ein wenig und rutschte dreimal hintereinander auf eine einstellige Sehbeteiligung in der Zielgruppe.