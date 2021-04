«Täglich frischt geröstet» verschwindet im Schrank

TV-News

Das Late-Night-Format mit Jens Knossalla wird nicht fortgesetzt.

Dass die Unzufriedenheit bei RTL mit dem Formatgroß gewesen war, dürfte allein durch die vielzähligen Verschiebungen und Umprogrammierungen im Plan beim Kölner Sender offensichtlich gewesen sein. Dabei fing alles so verheißungsvoll an, schließlich war die Überraschung groß, als es hieß, dass Stefan Raab, „Mister ProSieben“ höchstpersönlich, für RTL eine neue Late-Night produziere. Die Kritiken waren begrenzt positiv , doch das hielt RTL nicht davon ab, das ursprünglich mit wechselnden Gastgebern gestartete TVNow-Format auch linear auszustrahlen. Dazu veränderte man «Täglich frisch geröstet» dahingehend, dass man mit Jens ‚Knossi‘ Knossalla einen festen Gastgeber installierte.Das sollte aber auch schon das einzige sein, was bei dem Roast-Format Konstanz ausstrahlte, denn die Fernsehausstrahlung wurde ständig auf andere Sendeplätze geschoben, mal früher mal später. Es half alles nichts, die Ausgaben konnten nur selten wirklich überzeugen und waren stark vom Vorlauf abhängig. Daher überrascht der Schritt nicht die Sendung, auf den Fernsehfriedhof abzuschieben. Ein RTL-Sprecher bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung: „Geplant war vorerst eine Staffel - und dabei wird es auch bleiben. Allen Beteiligten und insbesondere Jens ‚Knossi' Knossalla danken wir von Herzen – er hat einen super Job gemacht.“Die seit Ende Januar ausgestrahlten Episoden kamen im Durchschnitt auf 0,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon die Hälfte aus der werberelevanten Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen bislang mit 5,3 Prozent insgesamt und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem schlechten Niveau. RTL zieht im Mai der Sendung den Stecker und sendet die letzte Ausgabe in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai um 0:30 Uhr.