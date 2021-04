Starttermin von «Princess Charming» steht fest

Vermischtes

Die erste «Princess Charming» ist Irina Schlauch. Die Dreharbeiten ihrer Liebessuche sind nun abgeschlossen.

Seit Anfang April ist bekannt, wer die erstein Deutschland ist. Es ist Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch. Sie zeigte sich damals entschlossen, die große Liebe zu finden: „Ich bin Single und 30, es wird Zeit, dass die Traumfrau kommt!“ Nach zwei Staffeln der Gay-Dating-Show «Prince Charming» sind nun also die Frauen dran. TVNow gab mittlerweile auch bekannt, wann die Zuschauer am Spin-Off der beliebten Franchise teilhaben dürfen. Ab dem 25. Mai beginnt die Liebesreise auf dem Streamingdienst von RTL . Die Dreharbeiten auf Kreta sind abgeschlossen.„Ich freue mich, dass wir den Zuschauer:innen einen kleinen Einblick in unsere bunte Welt geben können“, so die 30-jährige „Princess“. Insgesamt wird es neun Folgen geben, dazu gibt es auch eine Wiedersehensfolge. Jeden Dienstag geht eine neue Ausgabe zu sehen, zudem wurde angekündigt, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Ausstrahlung der Dating-Show bei VOX erfolgen werde.«Princess Charming» ist ein Spin-Off des Originalformats «Finding Prince Charming» von ViacomCBS International Studios Distribution und wird produziert von Seapoint Productions. Die Produktionsfirma war auch schon für den deutschen Ableger des Gay-Dating-Formats verantwortlich. «Prince Charming» lief mit der zweiten Staffel im vergangenen Herbst bei VOX und kam am Montagabend ab 22:15 Uhr auf durchschnittlich 0,44 Millionen Zuschauer. Der Zielgruppenanteil lag mit 4,6 Prozent weit unter dem Senderschnitt.