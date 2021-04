Ein Hund könnte Kevins Rettung sein

Soap-Check

Unterdessen kontaktiert Werner die Polizei, damit diese Eriks Bankgeschäfte unter die Lupe nimmt.

Oliver sichert sich bei Carla ab und warnt sie vor, Ellen würde versuchen, ihn zu diskreditieren. Als er bei Ellen zweideutige Andeutungen macht und seine Hände nicht bei sich behalten kann, bedroht sie ihn plötzlich im Affekt mit dem Küchenmesser – just als Carla in die Küche kommt. Als Britta Hendrik offenbart, dass sie ihm ernsthaft Konkurrenz um die Direktoren-Stelle machen wird, ist er zunächst gar nicht begeistert – aber was soll schon passieren? Er hat den Posten so gut wie sicher - seiner Meinung nach. Tatjana und Mona haben einen Termin mit Paul, den Tatjana am liebsten nicht wahrnehmen möchte. Anstatt der Besprechung beizuwohnen, lauscht sie dem Gespräch zwischen Paul und Mona vom Nachbarraum aus und hört Worte, die sie in den falschen Hals bekommt. Sie stellt Paul wütend zur Rede: Wie kann er so lange um sie kämpfen, nur um sie dann fallen zu lassen? Amelie sieht, dass sich das Gerichtsverfahren eher zu Gunters und Merles Vorteil entwickelt. Beim Versuch eines Deals lässt Gunter Amelie eiskalt abblitzen.Erik wird eine Falle gestellt. Rosalie versucht Arianes Lage ausnutzen. Vanessa ist von der Schwein-Patenschaft begeistert. Selina warnt Christoph, dass Erik ihn im Kurhotelgeschäft betrügen will. Gemeinsam mit Werner und Robert will er Erik seinerseits eine Falle stellen: Werner lässt seine Kontakte bei der Polizei spielen, die daraufhin Eriks Bankgeschäfte überwacht. Wenn Erik das überwiesene Geld beiseiteschaffen will, wird er auf frischer Tat ertappt. Keiner ahnt, dass Florian mitbekommen hat, wie Selina Cornelius von diesem Plan erzählt hat. Ariane kämpft innerlich mit dem Ergebnis ihrer Tumor-Untersuchung und erzählt nicht einmal Erik von ihrer Diagnose. Als Rosalie bemerkt, dass etwas mit Ariane nicht stimmt, will sie die Situation ausnutzen, um an die Krankenakte mit Michaels Behandlungsfehler zu gelangen. Hildegard berichtet Alfons, dass ihre Kochschülerin hervorragendes Fleisch mit in den Unterricht gebracht hat, das von einer Schwein-Patenschaft stammt. Angetan von dieser Idee wollen beide selbst so eine Patenschaft übernehmen. Vanessa ist begeistert, doch Alfons und Hildegard fürchten, dass sie nicht ahnt, was später mit dem Schwein passieren wird.Gerstl und Schattenhofer haben sich in die gleiche Seniorin verguckt und legen sich ins Zeug im Kampf um ihre Gunst. Wer gewinnt das Herz der attraktiven Johanna? Veronika entschuldigt sich bei Vera für ihren Ausbruch. Hat sie tatsächlich keinerlei Gefühle mehr für Bamberger?Als HuberBau kurz davor ist, einen wichtigen Auftrag an Land zu ziehen, drängt Ringo Benedikt zu einer heiklen Maßnahme. Als die gekaufte Zeugin abspringt, gerät Till unter Zugzwang. Unterdessen wachsen auch bei Tobias die Zweifel.Vanessa findet eine Ärztin, die Christophs Tumor entfernen will. Doch zu Vanessas Schock hat Christoph bereits eine Entscheidung getroffen. Leyla will ihren Traum, Eiskunstläuferin zu werden, in Angriff nehmen. Doch als sie erneut Opfer ihres Lampenfiebers wird, verlässt sie der Mut. Malu fühlt sich von Justus mit dessen verbissenem Kinderwunsch unter Druck gesetzt. Obwohl sie sich versöhnen, bleibt ein schaler Beigeschmack.Da Maren Hilfe beim Backen eines Kuchens für Emmas Kita braucht, behauptet Michi, backen zu können. Er eignet sich ein Rezept an und kann bei Maren punkten - bis ihm ein blödes Missgeschick passiert. Erik ist von Tonis Verdacht verletzt. Er hat kapiert, dass es aus ist und will nach vorne sehen. Vielleicht hat sie sich nur eingebildet, verfolgt worden zu sein. Sie wird wieder ins Visier genommen.Thea fragt sich, ob eine feste Beziehung mit Niko überhaupt funktionieren kann. Außerdem steht noch die Gefahr im Raum, dass er die Erich-Felbert-Gesamtschule in gar nicht allzu ferner Zukunft verlassen muss. Zu Bellas Entsetzen verkündet Vince unterdessen auf dem Schulhof, dass er bereits Sex mit ihr hatte. Dabei ist Bella noch Jungfrau. Sie ahnt nicht, dass es bei Vince auch nicht anders ist. Nachdem Max ihr auf die Schliche gekommen ist, hat Emily ein Problem. Doch das ließe sich lösen, denn Max gibt ihr eine Chance: Emily soll sich selbst der Direktorin offenbaren und ihr beichten, dass sie bei der Klausur getäuscht hat. Bevor es dazu kommt, begeht er allerdings einen verhängnisvollen Fehler…Leonie hat zwar vorgegeben, ihre Verliebtheit überwunden zu haben und doch nur gut Freund mit Kevin zu sein, will ihm aber doch am liebsten aus dem Weg gehen. Der Zufall will es jedoch, dass sie und Kevin sich durch die Rettung eines kleinen Hundes aus einem Altkleider-Container wieder näherkommen. Leonies Herz schlägt immer höher, als sie sieht, wie süß Kevin mit dem Tier umgeht. Als sie merkt, dass sie wieder beginnt, die Gewalt über ihre Gedanken und Gefühle zu verlieren, macht sie Kevin klar, dass sie auf Abstand gehen muss – just in dem Moment, als er denkt, sie seien wieder Best Buddys.Paulas Hoffnung, dass Theos Erinnerung zurückkehrt, weicht Entsetzen, als sie erfährt, dass er sie beschuldigt, ihn niedergeschlagen zu haben. Verzweifelt gibt sie Joe die Schuld daran, schließlich war er kurz vor der belastenden Aussage noch bei ihm. Paula sucht Theo daraufhin selbst noch einmal im Krankenhaus auf und will ihn dazu bringen, seine Falschaussage zurückzunehmen. Doch der denkt nicht im Traum daran. Paulas Anwalt macht ihr anschließend große Vorwürfe, da sie durch ihr Handeln den Fall gefährdet. Paula verspricht, sich zu bessern – und ist froh, wenigstens ihre Freunde an ihrer Seite zu wissen…