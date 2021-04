Die Dreharbeiten zu «Ein Wahnsinnstag» sind fertig

TV-News

Die finalen Szenen des Films «Ein Wahnsinnstag» sind seit dem 27. April im Kasten.

Für die Familienkomödie(Arbeitstitel) fiel am 27. April in Köln die letzte Klappe. Katja Benrath führte Regie unter dem Drehbuch von Michael Meisheit und Betty Platz und nach einer Idee von Thomas Brückner. Vor der Kamera von Claire Jahn standen Mina Tander und Ulrich Brandhoff in den Hauptrollen. In weiteren Rollen spielten auch unter anderem Marita Breuer, Nadja Becker, Haley Louise Jones und Rudolf Kowalski sowie die Kinder Mia Grace Herold und William Vonnemann mit.Inhaltlich geht es um die beiden Single-Eltern Frederike (Tander) und Phillip (Brandhoff), auf die gleich am Morgen eine böse Überraschung wartet: Eine Weltkriegsbombe wurde gefunden, die Grundschule bleibt geschlossen und die Evakuierung des Stadtviertels beginnt. Schlechtes Timing, denn Köchin Frederike muss ein Probeessen für ihren Traumjob vorbereiten und braucht händeringend eine Küche – die eigene fällt jetzt aus. Philipp hat seinen ersten Job als Stadtführer und muss es pünktlich zur Besichtigung seiner Traumwohnung schaffen. Aus der Not heraus teilen sich die strukturierte Frederike und der lässige Philipp die Beaufsichtigung ihrer Kinder Fritz (Vonnemann) und Miriam (Herold). Während Frederike und Philipp abwechselnd mit den Kindern quer durch Köln hetzen, stellen sie fest, dass sie – trotz aller Gegensätze – ein verdammt gutes Team sind.Produziert wurde «Ein Wahnsinnstag» von der Ester.Reglin.Film im Auftrag von ARD Degeto und unter der Leitung von Roswitha Ester und Torsten Reglin. Die Redaktion liegt bei Patrick Noel Simon und seiner Kollegin Claudia Grässel von ARD Degeto. «Ein Wahnsinnstag» wird im Rahmen der „Endlich Freitag im Ersten“-Reihe ausgestrahlt, wann genau steht allerdings noch nicht fest.