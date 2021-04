Josh Gad und Isla Fisher gehen zu Peacock

US-Fernsehen

Beim Comcast-Streamingdienst werden die Schauspieler für eine neue Comedy vor der Kamera stehen.

Der Streamingdienst Peacock hat Josh Gad und Isla Fisher für die neue Romantic-Comedyverpflichtet. Die sechs Episoden handeln von Gary (Gad), der ein emotionales Wrack ist und seit dem Tod seiner Frau darum kämpft, bestmöglich seine Tochter zu versorgen. Mary (Fisher) hat ein Geheimnis, das sie mit niemanden teilen kann. Das Universum hat diese beiden aus einem bestimmten Grund zusammengebracht, sie müssen nur weiterhin den Zeichen folgen.Abe Forsythe wird die Serie schreiben und produzieren sowie bei allen sechs Episoden Regie führen. Gad und Fisher werden sowohl als ausführende Produzenten als auch als Hauptdarsteller fungieren. Jodi Matterson, Bruna Papandrea und Steve Hutensky von Made Up Stories werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Die Serie wird von Made Up Stories in Zusammenarbeit mit Endeavor Content und Stan produziert."Wir haben uns in Abe Forsythes fantasievolles Storytelling und seine Gabe, komplexe und fesselnde Charaktere zu erschaffen, verliebt", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Mit der unglaublich talentierten Isla Fisher und Josh Gad in den Hauptrollen wird «Wolf Like Me» fesselnd, schrullig und ganz und gar originell sein."