«5 Senses for Love»: Steter Aufwind bleibt bestehen

Quotennews

Auch in Woche drei kann sich «5 Senses for Love» über leicht verbesserte Zuschauerwerte freuen.

Der Start für die neue Sat.1-Kuppel-Showlief alles andere als rosig. Mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent und nur 0,76 Millionen Zuschauern war man in Woche eins kaum gefragt. Mittlerweile präsentiert sich das Format in Woche drei durchaus brauchbar und kann mit einem Auge auf die 1-Millionen-Marke schielen. In der gestrigen Primetime verfolgten bereits 0,93 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren die Show, der Marktanteil landet damit bei 3,3 Prozent. Dies ist zwar noch deutlich unter dem gestrigen Tagesschnitt (5,3 Prozent) von Sat.1 , jedoch ist man eben besser als in den letzten zwei Wochen.Wirklich gut ist man mittlerweile in der Zielgruppe. Hier konnte sich das Format 0,6 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sichern, der Marktanteil landet damit bei 8,1 Prozent. Mit Blickt auf dem Tagesschnitt (7%) ist man hier, wie auch in der letzten Woche, besser. Geht der Aufwärtstrend entsprechend weiter, so kann sich Sat.1 nach holprigen Start wohl doch noch über ein gutes Staffel-Ergebnis freuen.Nach der Primetime sank das Zuschauerinteresse bei einer Folgedeutlich. Es konnten noch 0,46 Millionen Zuschauer gemessen werden, die Zielgruppe sank auf 0,16 Millionen Zuschauer. Daher ergeben sich Marktanteile von insgesamt 4,1 Prozent und in der Zielgruppe landete man bei glatt 5 Prozent Beteiligung.