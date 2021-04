Netflix eröffnet nordeuropäisches Produktionszentrum

International

Dieser Production Hub ist in einer schwedischen Stadt untergebracht.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix eröffnet in der zweiten Jahreshälfte ein schwedisches Produktionsbüro in Stockholm, um mehr lokale Originalinhalte in Europa zu produzieren. Die Nachricht wurde in einem Blogpost von Lina Brouneus, der Leiterin der Koproduktion und Filmakquisition bei Netflix für die EMEA-Region, bekannt gegeben.Mit diesem Schritt möchte Netflix seine Filme und Serien aus Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Island ausbauen. "Jetzt ist es an der Zeit für uns, noch näher an unsere Mitglieder, die Schöpfer, Filmemacher, Partner und kulturellen Gemeinschaften in den nordischen Ländern heranzurücken (...), um die Region weiter zu unterstützen und die Vielfalt der Talente, mit denen wir zusammenarbeiten, widerzuspiegeln, werden wir auch ein kleines Team von Netflix-Mitarbeitern in einem Satellitenbüro in Kopenhagen haben", sagte Brouneus, die ehemalige Top-Managerin bei Viaplay.Die Managerin wies darauf hin, dass Netflix bis Ende 2021 fast 70 Originaltitel aus den Nordics produziert haben wird, darunter "Filme und Serien, die von mehr als vier Millionen Mitgliedern in der Region sowie (seinen) Mitgliedern auf der ganzen Welt genossen wurden."