John Mayer bekommt womöglich Paramount+-Show

US-Fernsehen

Der Musiker steht vor dem Abschluss einer Talkshow beim ViacomCBS-Streamingdienst.

Die Verantwortlichen von ViacomCBS möchten mit dem siebenfachen Grammy-Preisträger John Mayer eine Talkshow bei Paramount+ etablieren. Noch sind die Gespräche nicht in trockenen Tüchern, allerdings sind sich beide Seiten so gut wie einig. Das Format basiert auf der langjährigen BBC-Sendung «Later with Jools Holland».Die neue Sendung namens «Later» soll zum einen als Bühne für neue Shows dienen, zum anderen Performance-Elemente wie Interviews und musikalische Darbietungen liefern. Die John-Mayer-Show soll wöchentlich bei Paramount+ laufen und könnte zeitweise auch im Programm des US-Networks CBS ausgestrahlt werden.Bereits seit zwölf Jahren versucht CBS, den bekannten Künstler an sich zu binden. Die frühere Unterhaltungschefin von CBS, Nina Tassler, erzählte, man stünde kurz davor, Mayer an sich zu binden. Sollte ein Deal zustande kommen, wäre es ein großes Engagement im Fernsehen für Mayer, der in den letzten zwei Jahrzehnten einer der beständigsten Acts im Rockbereich war, zuletzt als Tourmitglied von Dead & Company an der Seite der Originalmitglieder von Grateful Dead, Bob Weir, Mickey Hart und Bill Kreutzmann.