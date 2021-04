«Genius»: Disney+ zeigt die dritte Staffel über Aretha Franklin

Vermischtes

Ab Anfang Juni wird die dritte Staffel der preisgekrönten Serie mit dem Titel «Genius: Aretha» auf Disney+ verfügbar sein.

Gespannt warten die Fans der Anthologie-Serie «Genius» ► auf die dritte Staffel, die am Freitag, den 4. Juni, auf Disney+ ihr Debüt feiern wird. «Genius» ist eine gefeierte Serie aus dem Hause National Geographic , die in jeder einzelnen Staffel die Geschichten und Leistungen der brillantesten Köpfe unserer Geschichte zeigt und dabei auch die leidenschaftlichen und komplexen persönlichen Beziehungen der Personen darstellt. Die dritte Staffel «Genius: Aretha» handelt dabei um Aretha Franklin. Dort wird ihr ausgeprägtes musikalisches Genie aber auch ihre damit verbundene Karriere vorgestellt und es wird beleuchtet, wie sie die Musik ihrer Zeit prägte.Aretha Franklin wurde schon in jungen Jahren als „Gospel-Wunderkind“ gesehen, sie war aber auch Bürgerrechtlerin und wird auch heute noch unter dem Namen „Queen of Soul“ als größte Sängerin der letzten 50 Jahre gesehen. Aufgewachsen in Michigan in den USA, brachte sich Franklin ohne Notenkenntnisse das Klavierspielen selbst bei, begann mit zwölf Jahren Songs aufzunehmen und auf Gospelkonzerten mit ihrem Vater zu singen. Im Alter von 18 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag bei Columbia Records und wechselte 1966 zu Atlantic Records, wo sie viele ihrer bekanntesten Songs aufnahm. 1979 begann ihre Freund- und Partnerschaft mit Clive Davis, die über die nächsten 40 Jahre andauern sollte und aus der eine Reihe von Hits hervorging: darunter der meistverkaufte Song ihrer Karriere, „I Knew You Were Waiting (For Me)“ – ein Duett mit George Michael. Mit mehr als 75 Millionen weltweit verkauften Tonträgern während ihrer Laufbahn ist die legendäre Sängerin eine der international meistverkauften Musikkünstlerinnen aller Zeiten. Ihre Stimme wurde in ihrem Heimatstaat Michigan zum „Naturschatz“ erklärt.Neben preisgekrönten Stars wie Cynthia Erivo als Aretha und Courtney B. Vance, Malcolm Barrett, David Cross, Patrice Covington, Rebecca Naomi Jones, Steven Norfleet und Pauletta Washington, die ihre Familie spielen, sind auch Darsteller, wie Omar J. Dorsey, Marque Richardson und Kimberly Hébert Gregory zu sehen. Produziert wird die Serie von 20th Television und Imagine Television unter der Leitung von den Produzenten Brian Grazer und Ron Howard. Suzan-Lori Parks übernimmt mit dem Regisseur Anthony Hemingway die Rolle der ausführenden Produzenten.