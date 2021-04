Laura Wontorra wird neue DAZN-Moderatorin

Köpfe

Laura Wontorra wird zur nächsten Saison im Sportbereich exklusiv für «DAZN» moderieren.

Am Dienstag verriet die Moderatorin Laura Wontorra, bekannt aus «Grill den Henssler» und «Ninja Warriors Germany», der Bild-Zeitung, dass sie zukünftig im Sportbereich exklusiv für «DAZN» arbeiten wird. Mit der neuen Moderatorin rüstet sich das Streamingportal für die kommende Saison, da man das Fußball-Programm aufgestockt hat und in der kommenden Saison neben dem Großteil der Champions-League-Spiele auch erheblich mehr Bundesliga-Spiele ausstrahlen wird. Für Wontorra soll sogar, neben den üblichen Moderationen, auch ein eigenes Format geplant sein, dieses ist aber erst in Planung und es ist nur bekannt, dass sowohl „Talk“ als auch „Show“-Elemente integriert werden sollen.Für Wontorra sind Sportmoderationen im Speziellen über Fußball jedoch nichts Neues, sie hat bereits für Sky und Sport1 über Fußball berichtet, bis sie 2017 zur RTL-Gruppe wechselte. Dort bekam sie die Chance montags bei Nitro die Show «100 Prozent Bundesliga» zu moderieren und war zeitgleich auch bei einigen Europa-League- und Länder-Spielen im Einsatz. Zwar werde man bei Nitro die Bundesliga-Sendung nicht fortsetzen, aber RTL möchte das Engagement bei der Europa League ausbauen, demnächst aber ohne Wontorra.Wontorra wird in dem Bild-Artikel folgendermaßen zum DAZN-Wechsel zitiert: „Die Möglichkeit, bei diesen Wettbewerben im Einsatz zu sein, ist für Moderatoren und Moderatorinnen genau wie für einen Spieler einfach das Maß der Dinge.“ Der Wechsel zu DAZN wird jedoch nicht ihre Moderation für die Sendungen im Unterhaltungsbereich beenden. Fans von Shows wie «Grill den Henssler», «Ninja Warrior Germany», «König der Kindsköpfe» oder «Pocher vs. Influencer» können sich weiterhin auf die Moderation von Laura Wontorra freuen.