Sport1 erweitert Rechte-Kooperation mit Activision Blizzard

Vermischtes

Zum Start von eSports1 im Jahr 2019 wurde ein Zweijahresvertrag geschlossen. Nun wird dieser mehrjährig verlängert und in Zuge dessen erweitert.

2019 ging eSports1 an den Start. Damals schloss Sport1 eine Rechte-Kooperation mit Activision Blizzard, die eine Gültigkeit von zwei Jahren hatte. Nun wurde bekannt gegeben, dass man die Vereinbarung verlängert und zusätzlich erweitert hat. Demnach umfasst die „mehrjährige Vereinbarung“ die Verlängerung der TV-exklusiven Rechte an der ‚Overwatch League‘ für Deutschland, Österreich und die Schweiz, deren Saisonstart am 16. April erfolgte. Darüber hinaus beinhaltet die Zusammenarbeit auch weiterhin die Rechte an der ‚Hearthstone Masters Tour‘ und der Grandmasters in den drei genannten Ländern und zudem für die Auswertung auf eSportsONE im europäischen Raum. Neu im Programmportfolio ist World of Warcraft mit den Events ‚Arena World Championship‘ und ‚Mythic Dungeon International‘, deren jeweilige Season eins Finals vom 23. bis 25. April und am 1. und 2. Mai stattfanden beziehungsweise stattfinden.„Sport1 hat maßgeblich dazu beigetragen, neue Fans in ganz Europa und dem deutschsprachigen Raum an die Overwatch League und Hearthstone heranzuführen. Wir sind begeistert, diese epischen Wettbewerbe weiterhin allen unseren Fans in der Region zu präsentieren und gleichzeitig diesen Deal mit den führenden Event-Serien von World of Warcraft zu erweitern“, erklärt Brandon Snow, Chief Revenue Officer – Leagues.Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, ergänzt: „Durch die Ausweitung der Partnerschaft mit Activision Blizzard auf den gesamteuropäischen Raum gewinnen wir einen weiteren zentralen Content-Partner für unser erstes internationales Senderprojekt. Die Verlängerung unserer Kooperation mit einem der wichtigsten Global Player stärkt das Portfolio unserer beiden Pay-Sender für die kommenden Jahre und bildet im Zusammenspiel mit unseren weiteren Partnern eine starke Basis für weiteres Wachstum im eSports-Bereich.“