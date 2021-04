«World of Darkness» soll ins Fernsehen und ins Kino

US-Fernsehen

Das Universum aus Romanen und Spielen soll die Fernsehzuschauer erobern.

Kommt das nächste «Game of Thrones»? Die verheirateten Autoren-Produzenten Eric Heisserer («Shadow and Bone») und Christine Boylan («The Punisher») und die Produktionsfirma Hivemind («The Witcher», «The Expanse») haben sich mit dem Spiele-Publisher Paradox Interactive zusammengetan, um das Story-Universum von World of Darkness für Film und Fernsehen zu entwickeln.1991 mit dem Tabletop-Rollenspiel "Vampire: The Masquerade" gestartet, umfasst das World of Darkness-Universum weitere Titel wie "Werewolf: The Apocalypse", "Mage: The Ascension", "Orpheus" und "Hunter: The Reckoning" und hat sich auf Videospiele, Comics, Romane, Virtual Reality sowie Karten- und Brettspiele ausgeweitet."Das World of Darkness-Universum ist bewusst und unmissverständlich inklusiv und vielfältig", sagte Boylan in einem Statement. "Es hat immer Wert darauf gelegt, gleichgeschlechtliche Charaktere, Protagonisten und Antagonisten jeder Rasse und die Repräsentation aller Glaubensrichtungen einzubeziehen – und damit ein weibliches und vielfältiges Publikum ins Spiel zu bringen, wie nichts zuvor. Ihre Spiele und ihr Fandom sind ein Ort, an dem sich Frauen, POC und die LGBTQI-Community willkommen fühlen, und wir sind sehr stolz darauf, diese Geschichten zum Leben zu erwecken."