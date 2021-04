«Hier spricht Berlin» bleibt ein Rohrkrepierer 🙈

Quotennews

Die fünfte Ausgabe der Dienstagabend-Talkshow kommt erneut nur auf schlechte Werte.

Am späten Dienstagabend ging die fünfte Ausgabe vonauf Sendung. Die Talkshow, in der die Gäste rauchen und trinken sollten, erreichte bislang mit keiner Episode mehr als 0,93 Millionen Fernsehzuschauer. Bereits vor der ersten Ausgabe wurde das Rauchangebot nach einer Beschwerde zurückgenommen.Die Talkshow, die von Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer moderiert wurde, verbuchte am Dienstag lediglich 0,76 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil der Räuberleiter-GmbH-Show verzeichnete einen Marktanteil von mageren 5,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern ging auch die fünfte Folge, die mit Pinar Atalay, Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig, Collien Ulmen-Fernandes, Pasquale Aleardi und den Diplom-Psychologen Umut Özdemir besetzt war, krachend unter. Nur 0,16 Millionen Zuschauer waren dabei, bei den jungen Menschen fuhr Das Erste lediglich 4,4 Prozent ein.Weitaus erfolgreicher war Christian Nitsche mit. 3,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten den Bericht über die vollen Intensivstationen, der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur fuhr 11,3 Prozent Marktanteil ein. Die BR-Produktion über mehr Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitiker verbuchte 0,33 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich aber nur auf 4,1 Prozent.