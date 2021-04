3 Quotengeheimnisse

Der Sender aus Unterföhring hat ein Problem bei den Zuschauern unter 50 Jahren. Das ZDF punktete am Dienstag mit Krimis.

Die Privatsender werden in Deutschland immer häufiger von den Öffentlich-Rechtlichen abhängt. Am Dienstag befand sich unter den 25 meist gesehenen Sendungen nur Formate von Das Erste ZDFneo und drei Mal RTL . Um 20.15 Uhr entschieden sich 2,01 Millionen Zuschauer bei «Ein starkes Team» auf ZDFneo vorbeizuschauen, die Folge „Preis der Schönheit“ ergatterte 6,4 Prozent. Um 21.45 Uhr erreichte «Marie Brand und die Schatten der Vergangenheit» 2,10 Millionen Zuschauer. Die Ausgabe sorgte für starke neun Prozent.Erstmals schickte Sat.1 die Sendung «Die Ruhrpottwache – Die Vermisstenfahnder im Einsatz» im August 2020 auf Sendung. Seit Mitte März ist das Format wieder zurück, die Reichweiten sind auf dem 17.00 Uhr Sendeplatz wirklich berauschend – zumindest beim Gesamtpublikum. Seit 9. April lief jede Folge mit mindestens 6,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen interessieren sich meist nur zwischen 0,14 und 0,29 Millionen Zuschauer für den Stoff. Zeitweise waren auch schon zwei Mal 9,8 Prozent Marktanteil drin.Seit Montag setzt RTLZWEI auf «Reeperbahn privat! Das tägliche Leben auf dem Kiez». Die ersten zwei Episoden, die um 15.00 Uhr gesendet wurden, lockten nur 0,15 und 0,17 Millionen Menschen an. Die Sendung verzeichnete nur 1,4 und 1,7 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr der Sender aus Grünwald 40.000 und 60.000 junge Zuschauer ein, die Marktanteile beliefen sich auf 2,1 und 3,1 Prozent.