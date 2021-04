Watergate: Domhnall Gleeson steigt bei der Miniserie ein

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO arbeitet mit dem «Veep»-Team an einer neuen Serie.

«Star Wars»-Schauspieler Domhnall Gleeson wird in der HBO-Serievom «Veep»-Team eine Schlüsselfigur der Watergate-Affäre spielen. Gleeson schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Woody Harrelson und Justin Theroux an. Die Serie wird eine Koproduktion zwischen HBO und wiip sein.Die «Veep»-Autoren und ausführenden Produzenten Alex Gregory und Peter Huyck haben die Serie entwickelt und werden sie auch produzieren. «Veep»-Showrunner David Mandel, der derzeit unter einem Gesamtvertrag bei HBO steht, wird alle fünf Episoden produzieren und Regie führen.Die Serie erzählt in fünf Teilen die Geschichte, wie Präsident Richard Nixon über die Watergate-Affäre stolpert. «The White House Plumbers» basiert zum Teil auf öffentlichen Unterlagen und dem Buch "Integrity" von Egil "Bud" Krogh und Matthew Krogh.