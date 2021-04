Joko und Klaas verabschieden sich stark

Quotennews

Die neuen Episoden von «Joko und Klaas gegen ProSieben» lieferten ein ordentliches Ergebnis ab.

Naja, wir tragen es mit Würde. So sehr, wie man einen Pferdekalender halt mit Würde tragen kann. Glückwunsch @prosieben #JKvsP7 pic.twitter.com/LN86qt5CR1 — Joko & Klaas (@jokoundklaas) April 27, 2021

Am Dienstag endete die fünfte Staffel der Unterhaltungsshow. Dieses Mal sicherte sich der Arbeitgeber der beiden den Sieg. Zwar haben Joko und Klaas diese Partie nicht für sich entscheiden können, aber quotenmäßig ist das Duo ein starker Vertreter für das Team Florida TV.Die aktuelle Staffel lief ordentlich und sicherte sich erneut gute Werte. Weder gab es einen besonderen Ausrutscher nach oben noch nach unten. Eine sechste Staffel dürfte also im Herbst schon beschlossene Sache sein. Die letzte der fünf neuen Folgen erreichte 1,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil sorgte für 5,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 1,14 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent.Zwischen 22.55 und 00.05 Uhr bekamen-Fans eine ganz besondere Ausgabe zu sehen, denn Klaas Heufer-Umlauf und Podcast-Kollege und Florida-TV-Geschäftsführer Thomas Schmitt legten Sidekick Jakob Lundt rein. 0,52 Millionen Zuschauer wollten diese Geschichte sehen, die zu 3,7 Prozent Marktanteil führte. In der Zielgruppe verbuchte man 0,38 Millionen, bei den jungen Zuschauern fuhr man 9,8 Prozent Marktanteil ein.