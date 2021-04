Rupert Murdoch startet doch kein britischen Fox News

England

Der britische Teil von News Corp. wird die Pläne überdenken.

Vor einigen Jahren wurden Fox und News Corp. getrennt. Unter dem Namen Sky News betreibt News Corp. in Australien und weiteren asiatischen Ländern Nachrichtenkanäle, in Europa gehört Sky inzwischen zu NBC, während Fox News Teil der eigenständige Fox-Gruppe geblieben ist. Murdoch, Chef von News Corp., wolle nun doch kein britisches Fox News starten, wie mehrere Medien berichten.Die Geschäftsführerin von News UK, Rebekah Brooks, teilte ihren Mitarbeitern mit, dass nach einer Analyse "die Kosten für den Betrieb eines Nachrichtensenders beträchtlich sind, und es ist unsere Einschätzung, dass die Amortisation für unsere Aktionäre nicht ausreichend sein würde. Wir müssen die richtigen Produkte für das digitale Zeitalter auf den Markt bringen." Stattdessen wolle man sich auf Live- und On-Demand-Videos auf Streaming-Plattformen konzentrieren."Das talentierte Team, das wir eingestellt haben, erforscht auch neue Showformate, und wir haben unsere internen Videokapazitäten professionalisiert, indem wir die Möglichkeit geschaffen haben, Video-Output in Sendequalität aus den neu gestalteten Studios im News Building zu liefern", sagte Brooks.