«Fantasy Island»: Roselyn Sanchez ist dabei

US-Fernsehen

Der Star «Devious Maids» wird eine wichtige Rolle in der neuen Serie spielen.

Die Verantwortlichen bei FOX casten immer mehr Schauspieler für die kommende Serie. Nun wurde Roselyn Sanchez für eine Hauptrolle besetzt. Sanchez wird die Rolle der Elena Roarke spielen, eine Nachfahrin von Mr. Roarke aus der Originalserie. Elena hat ihre eigenen Ambitionen und sogar die Liebe ihres Lebens zurückgestellt, um das Erbe ihrer Familie aufrechtzuerhalten.Anspruchsvoll, einfühlsam und immer charmant, maskiert Elenas ruhiges Äußeres die Herausforderungen der Verantwortung, die sie als Verwalterin dieser mysteriösen Insel übernommen hat. Sanchez spielte die Hauptrollen in «Grand Hotel» ► (ABC), «Devious Maids» (Lifetime) und «Without a Trace» (CBS). Die Produktion findet in Puerto Rico statt.Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Kiara Barnes und John Gabriel Rodriquez ebenfalls in der neu gestarteten Serie mitspielen werden, die am 10. August auf Fox Premiere feiern soll. Die Reboot-Version "Fantasy Island" stammt von den Autorinnen und ausführenden Produzentinnen Liz Craft und Sarah Fain, wobei die Serie eine Koproduktion zwischen Sony Pictures Television, Gemstone Studios und Fox Entertainment ist.