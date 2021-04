Bravos «Vanderpump Rules» startet mit der Produktion

US-Fernsehen

18 Monate nach der letzten Klappe wird die Doku-Soap mit neuen Folgen fortgesetzt.

Die Dreharbeiten zur neunten Staffel vonwaren davon abhängig, dass die Corona-Pandemie in Los Angeles abebbt, da die Sendung darauf angewiesen ist, dass Vanderpumps Restaurants geöffnet sind (trotz der Tatsache, dass die meisten der Darsteller dort nicht mehr wirklich arbeiten).Ein Sprecher des Senders sagte: "«Vanderpump Rules» wird die Produktion mit einem umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsplan wieder aufnehmen. Der Plan wurde in Übereinstimmung mit den CDC-Richtlinien, allen staatlichen und lokalen Anordnungen sowie den eigenen Sicherheitsrichtlinien von NBCUniversal entwickelt. Die Gesundheit und Sicherheit der Darsteller und der Crew ist die Priorität von Bravo für alle seine Shows."«Vanderpump Rules» ist ein Spin-Off der Doku-Soap «The Real Housewives from Beverly Hills» und zeigt Lisa Vanderpump mit ihren Mitarbeitern. Inzwischen wurden über 160 Episoden der Sendung aufgezeichnet.