3,60 Millionen verfolgten Dianas gefährliches Erbe

Quotennews

Die Dokumentation über die als Diana Frances Spencer geborene ehemalige Kronprinzessin lief ordentlich.

Das Zweite Deutsche Fernsehen widmete sich am Dienstagabend Diana, Princess of Wales. Die als Kindergärtnerin ausgebildete Spencer stand im Mittelpunkt der 45-minütigen Dokumentation, die von Ulrike Grunewald hergestellt wurde. Der Film aus dem Jahr 2021 stellte Diana als Ikone des 20. Jahrhunderts dar.Zwischen 20.15 und 21.00 Uhr verfolgten 3,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahrenaus der Reihe „ZDFzeit“. Zuletzt lief die Folgemit 4,02 Millionen Zuschauern erfolgreicher, die Ausgabe lief am 6. April 2021. Der Marktanteil der Geschichte, bei der Ed Wright und Bradley Cramer die Kamera führten, lag bei 11,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchte die Mainzer Fernsehstation 0,51 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent.Zwischen 22.15 und 22.45 Uhr setzte das ZDF auf. Der Film von Marcel Martschoke und Jens Niehuss lockte 2,60 Millionen Zuschauer zum ZDF, der Marktanteil belief sich auf 11,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,51 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 7,8 Prozent.