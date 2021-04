Drehstart für den neuen «Flensburg-Krimi»

TV-News

Zurzeit laufen in Flensburg und Hamburg die Dreharbeiten der NDR- und Degeto-Produktion auf Hochtouren.

Die Dreharbeiten zum neuen Film von Regisseurin Janis Rebecca Rattenni werden noch bis zum 15. Mai in Flensburg und Hamburg andauern. Der Film wird im Rahmen der „DonnerstagsKrimis im Ersten“ ausgestrahlt und voraussichtlich im kommenden Herbst erscheinen. Damit geht der öffentlich-rechtliche Sender ungewohnte Wege, schließlich stammen die Ermittlungen am Donnerstag meist aus außerdeutschen Gebieten.Inhaltlich dreht sich der Film um die Kriminalhauptkommissarin Svenja Rasmussen, die in ihre alte Heimat Flensburg zurückkehrt, wo sie sich um ihren Vater Morten kümmern muss, der seit dem Selbstmord ihres Bruders an Psychosen leidet. Vorübergehend soll es sein, denn sie tritt lediglich eine Elternzeitvertretung in dem Revier an, das sie vor ein paar Jahren Richtung Hamburg verlassen hatte. Ihr zur Seite wird der neue Kollege Antoine Haller gestellt, der einerseits ein guter Kommissar mit Ambitionen ist, andererseits aber privat auch gerne mal das Glücksspiel wagt. Das neue Ermittler-Duo muss erst noch zusammenfinden – hier und da reibt es sich: So hat es Svenja im Job nicht so mit Duzen und Antoine würde lieber ohne Hierarchien auskommen. Ob das gut geht mit den beiden?Schnell wird das neue Ermittlerteam in seinen ersten Fall hineingezogen: An der Flensburger Förde wird die Leiche von Christian Rommedahl angespült, der gemeinsam mit seiner Frau Grete in einem kleinen Dorf nahe dem dänischen Sønderborg lebte. Hier betrieb er mit seinem Freund und Kollegen Lasse Jørgensen eine Bootswerkstatt, die jedoch kurz vor der Pleite steht. Gab es Streit zwischen den beiden und hat Jørgensen seinen Freund auf dem Gewissen?In der Koproduktion von NDR und Degeto stehen neben den Hauptdarstellern wie Uwe Rohde, Katharina Schlothauer und Eugen Boateng auch Wolfgang Grandezka , Iris Becher, Teresa Harder, Lisa Flachmeyer, Max von Pufendorf und Christan Ehrich vor der Kamera. Die Leitung der Produktion liegt bei Iris Kiefer und die Redaktion des NDR und ARD Degeto führen Daniela Mussgiller und Katja Kirchen.