«The Fear Index»: Die neue Miniserie von Sky

TV-News

Die vierteilige Serie dreht sich um den Informatiker Dr. Alex Hoffman, der mit seiner Erfindung ein Vermögen machen will. Die Premiere soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Die vierteilige Miniserie «The Fear Index» hat nun den Darsteller für die Hauptrolle Dr. Alex Hoffman bekannt gegeben. Josh Hartnett, auch bekannt aus Serien und Filmen wie «Penny Dreadful» oder «Die Hart», soll die Hauptfigur der Screenplay-Adaption des gleichnamigen Buches übernehmen, darin werden auch andere Stars wie Leila Farzard, Arsher Ali und Grégory Montel zu sehen sein. Produziert wird die Serie von Left Bank Pictures, die Dreharbeiten von «The Fear Index» beginnen noch in diesem Monat in Ungarn.Inhaltlich geht es um den genialen Informatiker Dr. Alex Hoffman (Hartnett) der mit seiner Erfindung endlich ein Vermögen machen will. Zusammen mit seinem Hedgefonds-Geschäftspartner und besten Freund Hugo (Ali) stellt er den Investoren VIXAL-4 vor: ein KI-gesteuertes System, das die Angst an den Finanzmärkten ausnutzt und blitzschnell arbeitet, um große Renditen zu erzielen. Das System verspricht Milliardenumsätze, die Reichen wollen sofort starten. Doch dies ist nicht der Tag, den Alex und Hugo geplant hatten. Was folgt, ist eine rasante Reise durch die schlimmsten 24 Stunden von Alex' Leben – quer durch Realität, Erinnerung und paranoide Fantasie – und er ist gezwungen, alles zu hinterfragen, was er mit eigenen Augen sieht.Nachdem er in seinem eigenen Haus im Genfer Finanzviertel von einem Mann, der all seine Sicherheitscodes kennt, brutal überfallen wird, beginnt Hoffman an seinem Verstand zu zweifeln. Und nach einigen weiteren unerklärlichen Vorfällen ist er davon überzeugt, dass man ihm etwas anhängen will. Doch dann wird ein wohlbehütetes Geheimnis aus seiner Vergangenheit enthüllt und der Detective Leclerc (Montel), der mit dem Fall betraut ist, versucht Alex zu entlarven. Selbst Hoffmans talentierte Künstlergattin Gabby (Farzard) könnte dieses Mal die Geduld verlieren, während Hugos einzige Sorge das Milliardengeschäft ist, das auf dem Spiel steht. Erfinden kann einsam machen, und in einer modernen Welt der KI, des Kapitalismus und des technologischen Durchbruchs muss Dr. Alex Hoffman vielleicht auf die harte Tour lernen, dass es nicht immer einfach ist, vorauszusehen, wie aus der Schöpfung die Zerstörung entsteht.Die Produktion der Serie verantwortet Left Bank Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Der Auftrag zur Umsetzung wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content für Sky UK und Irland, und Paul Gilbert, Executive Producer von Sky Studios, gegeben. Die Leitung der Produktion haben Andy Harries und Sharon Hughff für Left Bank Pictures und Paul Gilbert für Sky Studios. David Caffrey führt Regie. «The Fear Index» soll voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres bei Sky Atlantic ausgestrahlt werden sowie auf Abruf bei Sky Ticket und über Sky Q verfügbar sein.