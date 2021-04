TV-News

Kim Kardashian kämpft um Begnadigungen

Alexander Rink von 26. April 2021, 12:12 Uhr

In ihrer neuen Dokumentation «Kim Kardashian – Eine Stimme für die Gerechtigkeit» versucht die Unternehmerin eine Justizreform in den USA in Gang zu bringen.

Am 26. Mai um 20:15 Uhr auf TLC geht Kim Kardashian in ihrer Dokumentation «Kim Kardashian – Eine Stimme für die Gerechtigkeit» mit ihrem eigenen Anwaltsteam der Ungerechtigkeit der Justiz in Amerika nach. Rund 2,2 Millionen Menschen sitzen in den USA hinter Schloss und Riegel. Das sind mehr als in jedem anderen Land der Erde und die Bedingungen der amerikanischen Gefängnisse zählen auch zu den schlimmsten. Kardashian möchte eingreifen und diesen Menschen helfen. Dazu möchte sie ihre große Bekanntheit nutzen, um eine Kriminalreform anzustoßen.



Kim Kardashian selbst sagt dazu: „Ich habe mich dazu entschieden den Dokumentarfilm «Kim Kardashian - Eine Stimme für die Gerechtigkeit» zu drehen, weil Millionen von Menschen von diesem kaputten Justizsystem betroffen sind, und ich wollte diesen Zahlen und Statistiken Gesichter geben.“ Kardashian, die ebenfalls Executive Producerin der Doku ist, berichtet ebenfalls von vielen Menschen, „die eine zweite Chance verdienen, aber nicht die Ressourcen haben, um das umzusetzen. Ich möchte dazu beitragen, diese Fälle auf eine nationale Ebene zu heben, um Veränderungen herbeizuführen, und dieser Dokumentarfilm ist eine ehrliche Darstellung meines Lernens über das System und meinen Bemühungen, greifbare Ergebnisse für die Justizreform zu erzielen.“



In der Dokumentation wird über Schicksale berichtet, wie das von Alice Marie Johnson, die zu mehr als 25 Jahren Haft verurteilt wurde und dabei nie gewalttätig war. Kim setzte sich im Weißen Haus für ihre Begnadigung ein, der 2018 auch stattgegeben wurde. Sie besucht Gefängnisse und spricht mit Familien und Freunden der Insassen, dabei sucht sie mit ihrem Anwaltsteam einen Weg, die Gefangenen zu entlassen und sie in die normale Gesellschaft einzugliedern.

Am 26. Mai um 20:15 Uhr auf TLC geht Kim Kardashian in ihrer Dokumentation «Kim Kardashian – Eine Stimme für die Gerechtigkeit» mit ihrem eigenen Anwaltsteam der Ungerechtigkeit der Justiz in Amerika nach. Rund 2,2 Millionen Menschen sitzen in den USA hinter Schloss und Riegel. Das sind mehr als in jedem anderen Land der Erde und die Bedingungen der amerikanischen Gefängnisse zählen auch zu den schlimmsten. Kardashian möchte eingreifen und diesen Menschen helfen. Dazu möchte sie ihre große Bekanntheit nutzen, um eine Kriminalreform anzustoßen.Kim Kardashian selbst sagt dazu: „Ich habe mich dazu entschieden den Dokumentarfilm «Kim Kardashian - Eine Stimme für die Gerechtigkeit» zu drehen, weil Millionen von Menschen von diesem kaputten Justizsystem betroffen sind, und ich wollte diesen Zahlen und Statistiken Gesichter geben.“ Kardashian, die ebenfalls Executive Producerin der Doku ist, berichtet ebenfalls von vielen Menschen, „die eine zweite Chance verdienen, aber nicht die Ressourcen haben, um das umzusetzen. Ich möchte dazu beitragen, diese Fälle auf eine nationale Ebene zu heben, um Veränderungen herbeizuführen, und dieser Dokumentarfilm ist eine ehrliche Darstellung meines Lernens über das System und meinen Bemühungen, greifbare Ergebnisse für die Justizreform zu erzielen.“In der Dokumentation wird über Schicksale berichtet, wie das von Alice Marie Johnson, die zu mehr als 25 Jahren Haft verurteilt wurde und dabei nie gewalttätig war. Kim setzte sich im Weißen Haus für ihre Begnadigung ein, der 2018 auch stattgegeben wurde. Sie besucht Gefängnisse und spricht mit Familien und Freunden der Insassen, dabei sucht sie mit ihrem Anwaltsteam einen Weg, die Gefangenen zu entlassen und sie in die normale Gesellschaft einzugliedern.

vorheriger Artikel

nächster Artikel