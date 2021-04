Bibel TV zündet im Mai die Lichter an

TV-News

Neben der neuen «Late-Light-Show» gibt es im neuen Monat auch deutsche Erstausstrahlungen und informativen Naturdokus.

Christliche Fans von Late-Night-Shows können sich freuen, denn ab dem 16. Mai ist jeden Sonntag um 20:15 Uhr, die neue «Late Light Show» auf Bibel TV zu sehen. Von der überkonfessionellen Missionsbewegung „Campus für Christus“ und seinem Dienst „Shine Deutschland“ entwickelt, strahlt Bibel TV am 16. Mai die erste von mehreren inspirierenden Abendshows aus. Shine möchte eine Bewegung junger Menschen ins Leben rufen, die Gottes Liebe widerspiegelt und die mit kreativen Aktionen und durch Gebete ihren Glauben zeigen und weitergeben. Die Show zeigt ausgefallene Studiospiele, ungewöhnlichen Außenbeiträge und Gastauftritte verschiedener Künstler.Bibel TV hat am 28. Mai zudem die deutsche Erstausstrahlung des Spielfilms «Alaska – ein Mädchen findet seinen Weg» im Programm. Darin geht es um die 18-jährige Allie, die sich wegen unerlaubten Alkoholkonsums vor Gericht verantworten muss. Im Pflegeheim Sunnyvale soll sie nun Sozialstunden ableisten und wird der alten Mrs. Foster zugeteilt. Doch diese scheint wenig begeistert von ihrer neuen Pflegekraft. Auch zu Hause hat Allie es nicht leicht. Es gibt ein dunkles Geheimnis, das sie und ihrer Familie zu schaffen macht. Wie kommt Allie mit all den Schwierigkeiten und mit Mrs. Foster zurecht? Und welche Bürde lastet auf ihrer Familie? - «Alaska» wurde als „Bester Film“ beim „Christian Film Festival“ ausgezeichnet.Jeden Montag, ab dem 3. Mai, um 21:50 Uhr gibt es «Das Gespräch» mit verschiedensten Biografien von christlichen Prominenten und ihrem Glauben an Gott. Mit dabei sind der Autor Hermann Vinke, Sänger und «The Voice»-Teilnehmer Jonnes, Bastian Decker, Tänzer Sam Yankey und Kabarettist Bernd Hock. Sie alle teilen ihren Glauben und erzählen davon, wie sie ihn gefunden haben. Wer mehr über die Natur erfahren möchte, kann dies mit der dreiteiligen Dokumentation über die Ehrfurcht gebietende Kraft der Natur tun. Angefangen am 5. Mai mit der Folge «Wind – Die unsichtbare Kraft», versucht Meteorologe Reed Timmer die Geschwindigkeit von Tornados zu messen. In der zweiten Folge «Wasser – Die Kraft der Verwandlung», am 12. Mai, untersucht «Top Gear»-Star Richard Hammond die entscheidende Rolle des Wassers bei fast allen Wetterphänomenen. Im Film will er das Gewicht einer Wolke ermitteln und herausfinden, unter welchen Umständen Regen z. B. ein Auto zerstören kann – und wie man die Laufgeschwindigkeit einer Lawine misst. In der letzten Episode «Temperatur – Die treibende Kraft», die am 19. Mai läuft, unternimmt Richard Hammond ein Experiment mit einer riesigen Metallkonstruktion und zwei Dutzend Gasbrennern, um Thermik zu simulieren. Außerdem entfesselt er eigenhändig einen Sandsturm, um zu demonstrieren, wie Wüstensand über Tausende Kilometer verfrachtet werden kann. Alle Folgen sind immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Bibel TV zu finden.