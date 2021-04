FX beendet «Pose»

US-Fernsehen

Ab Mai strahlt der Fernsehsender die letzten Folgen aus.

Der Fernsehsender FX strahlt ab Mai die dritte und letzte Staffel der amerikanischen Serieaus. Für die Schöpfer Steven Canals und Ryan Murphy standen die Geschichten der neuen Episoden schon lange fest. "Wenn man sich diese Staffel anschaut, und insbesondere das Finale, dann war es das, was es immer sein sollte", sagte Canals während einer virtuellen Diskussion zur Serie am Montag."Wenn man zur ersten Staffel zurückgeht, war alles ein Set-up für dieses letzte Kapitel. Geschichten haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, und diese letzte Staffel war das Ende dieser dreiteiligen Geschichte, die wir erzählten. ... Wir erlauben unseren Charakteren endlich zu erforschen, was es bedeutet, all die Dinge zu haben, die sie in der ersten Staffel ganz klar gesagt haben, die sie haben wollten."Zwischen den komplizierten persönlichen und beruflichen Leben der Charaktere in dieser Staffel und der Tatsache, dass die Episoden inmitten der Pandemie in New York City gefilmt wurden, ist die Zeit, die im Tanzraum verbracht wurde, begrenzt, gab Mock zu.