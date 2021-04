«Grill den Henssler» verliert Zuschauer, «Die Sommertrends 2021» startet bei Kabel Eins mit enttäuschenden Quoten

Quotennews

In den ersten beiden Wochen hielt sich die Kochshow bei konstant hohen Werten, nun musste VOX erstmals deutliche Verluste hinnehmen.



Die neue-Staffel ging am gestrigen Abend bereits in die dritte Folge. Nach einer Ausgabe mit nicht-prominenten Gästen waren nun wieder Froonck, Desiree Nick , Barbara Becker und Ralf Zacherl mit dabei. Zudem versuchte Steffen Henssler am Vorabend den Weltrekord für die meisten mit verbundenen Augen geschnittenen Karottenscheiben in 30 Sekunden zu knacken. In der Vorwoche hatten 1,47 Millionen Fernsehende für gute 5,4 Prozent Marktanteil gereicht. Auch in der Zielgruppe stand ein gutes Ergebnis von 8,0 Prozent auf dem Papier.Doch mit dieser Ausgabe verkleinerte sich das Publikum nun auf 1,33 Millionen Menschen. Der Marktanteil von 4,8 Prozent lag somit noch genau im Senderschnitt von VOX . Auch in der jüngeren Gruppe sank das Interesse, sodass 0,50 Millionen Umworbene noch solide 6,4 Prozent Marktanteil bedeuteten.erhöhte im Anschluss mit 0,72 Millionen Zuschauern auf eine starke Quote von 6,8 Prozent. Bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben passable 5,8 Prozent Marktanteil übrig.Die Kabel Eins-Dokuversucht trotz der Corona-Einschränkungen Genuss und Lebensfreude zu vermitteln. Zum Start berichteten Promis wie Daniela Katzenberger und Experten wie TV-Koch Mike Süsser, was diesen Sommer auf den Grill kommt. Bereits 2019 lief das Format im Sommer, wobei die Quoten jedoch überschaubar blieben. Doch mit nur 0,47 Millionen Neugierigen startete das Format in diesem Jahr noch deutlich schwächer. Mehr als mickrige 1,4 Prozent fuhr der Sender nicht ein. Auch bei den 0,21 Millionen Jüngeren kam das Programm nicht über magere 2,3 Prozent Marktanteil hinaus.