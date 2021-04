«The Voice Kids» endet mit durchwachsener Finalshow

Quotennews

Beim Halbfinale am Vorabend war das Interesse größer geworden. Trotz eines Quotenanstiegs des neuen Formats «Die Tutorial-Champions» ist hier noch Luft nach oben.



Am gestrigen Abend entschieden sich die Coaches Álvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloß sowie Michi und Smudo beifür jeweils drei Talente, mit denen sie ins Finale einzogen. Am heutigen Abend lag es nun in der Hand der Zuschauer, wer von den zwölf jungen Sängern und Sängerinnen die diesjährige Staffel gewinnt. Zudem durften alle Finalisten zu Beginn gemeinsam mit Mark Forster performen. Letztendlich entschied Egon aus Team Stefanie die Staffel für sich.Am Vorabend hatten 1,89 Millionen Fernsehende für die verbleibenden Battle und die Sing-Offs eingeschalten. Somit war Sat.1 ein guter Marktanteil von 6,5 Prozent sicher. Aus der Zielgruppe waren zudem 0,71 Millionen Umworbene vertreten. Hier gelang dem Programm eine deutliche Steigerung auf eine hohe Quote von 10,1 Prozent. Mit 1,63 Millionen Zuschauern verkleinerte sich das Publikum zum Abschluss der Staffel jedoch wieder auf so wenig Fernsehende wie noch nie zuvor. Dennoch blieben weiterhin gute 6,2 Prozent Marktanteil übrig. Bei 0,62 Millionen Jüngeren war die Finalshow die am wenigsten gefragte Ausgabe der Staffel. Die Sehbeteiligung von 8,5 Prozent hielt sich noch knapp über dem Senderschnitt.In der Vorwoche war am Vorabend die neue Doku-Soapauf Sendung gegangen. Jeweils drei Promipaare testen zahlreiche "How-to"-Videos, die überall im Internet zu finden sind. Der Auftakt fiel mit 0,78 Millionen Fernsehenden und 3,2 Prozent Marktanteil recht mager aus. Auch bei den 0,27 Millionen Jüngeren lief es mit einer mauen Quote von 4,7 Prozent nicht viel besser. Mit der zweiten Folge steigerten sich die 0,81 Millionen Zuschauer zumindest auf mäßige 3,7 Prozent Marktanteil. Bei den 0,34 Millionen Werberelevanten kamen passable 6,5 Prozent Marktanteil zustande.